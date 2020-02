IL CASO

TREVISO È necessario accelerare i tempi, fare l'ultimo ma decisivo passo. Paolino Barbiero, segretario provinciale dello Spi Cgil, e Alessandra Gava (Sunia), accendono nuovamente i riflettori sugli affitti delle case Ater. In una lettera spedita al governatore Luca Zaia e all'assessore alle politiche sociali Manuela Lanzarin, hanno raccolto gli umori di tanti inquilini che attendono la revisione dei canoni di locazione, aumentati l'estate scorsa e ora destinati a essere nuovamente tarati dopo le modifiche apportate alle legge e al regolamento regionale. Le due associazioni, in buona sostanza, chiedono che la revisione annunciata e approvata venga fatta in tempi brevi e che, soprattutto, venga fatta chiarezza sui rimborsi attesi da chi sta pagando affitti più alti di quanto dovrebbe. Una lettera dai toni concilianti, ma fermi. A cui l'assessore Lanzarin ha risposto nel giro di poche ore: entro il 2020 ci saranno i conguagli per chi ne ha diritto mentre da marzo partirà il ricalcolo dei nuovi canoni.

LA RICHIESTA

«Ora che i correttivi alla Legge e al Regolamento sono stati messi nero su bianco - hanno scritto Barbiero e Gava - altrettanto va fatto sui termini e sulle tempistiche della loro applicazione, senza provocare un ulteriore disorientamento e allarmare gli inquilini. Questo il nocciolo della questione. Ai singoli, prevalentemente persone anziane, e alle famiglie assegnatarie, continuano a essere recapitati bollettini di pagamento secondo le regole di calcolo in vigore da luglio 2019. Non è ammissibile, però, che non si comunichi in modo trasparente quando interverranno le modifiche e, dunque, i nuovi importi di canone e che non si sappia se e come ci saranno storni di quanto in più già pagato». Poi ci sono anche altre questioni, come la presentazione dell'Isee: «Non è possibile che si faccia pressione sulla presentazione dell'Isee, che richiede necessariamente del tempo. Si faccia chiarezza. E lo si faccia velocemente. Si chiariscano i termini di decorrenza dei vari capi del Regolamento. Si chiariscano le modalità e i tempi dei conguagli per chi in questi mesi ha versato più del dovuto. Si definisca la scadenza per la presentazione dell'Isee, sulla cui base definire i nuovi canoni, e la durata della sua validità rispetto a questo calcolo».

LA RISPOSTA

L'assessore Lanzarin ha risposto rassicurando tutti: «Le modifiche apportate (a legge e regolamento ndr) e le disposizioni attuative comportano una rideterminazione dei canoni da applicare agli assegnatari di alloggi Erp». Poi chiarisce: «Il calcolo dei canoni va considerato a far data dal 1 luglio 2019 con conseguente eventuale conguaglio di quanto sinora pagato, da effettuare nel corso del 2020, e comunque nel minor tempo possibile compatibilmente con l'effettuazione delle necessarie operazioni contabili di conguaglio». I rimborsi, insomma, arriveranno entro la fine dell'anno. Ma l'assessore avverte anche comuni e Ater di adeguarsi in fretta alla nuova normativa: «Si raccomanda ad Ater e comuni di adottare, in questo particolare periodo di passaggio alla piena e compiuta applicazione della nuova normativa di settore introdotta dalla legge regionale 39/2017 e dai conseguenti atti amministrativi di attuazione, un atteggiamento, in generale, disponibilità ad affrontare le problematiche che gli assegnatari dovessero manifestare in ordine alla corretta applicazione dei canoni da corrispondere». Infine la rassicurazione: «Sarà cura delle competenti strutture regionali contattare Ater e comuni per concordare tempi e modalità idonei per attivare la concreta applicazione dei nuovi canoni, così come definiti dai provvedimenti regionali a far data presumibilmente dal 1 marzo 2020».

Paolo Calia

