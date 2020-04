IL CASO

TREVISO È arrivato a Treviso per dare una mano all'ospedale a far fronte all'emergenza coronavirus. Ciro Borriello, chirurgo plastico di 63 anni, già deputato di Forza Italia tra il 2001 e il 2006 ed ex sindaco di Torre del Greco, in provincia di Napoli, ha preso servizio il primo aprile al pronto soccorso del Ca' Foncello. Ma a nemmeno una settimana di distanza l'Usl della Marca ha deciso di sospenderlo per far luce sul suo passato. Il riferimento è al fatto che nel 2015 lo stesso Borriello, all'epoca sindaco di Torre del Greco, è stato condannato in primo grado a tre anni e tre mesi, con annessa interdizione dai pubblici uffici per cinque anni, nell'ambito di un'inchiesta su un intervento di chirurgia estetica che sarebbe stato spacciato per un'operazione all'appendicite. Di seguito presentò ricorso in appello. Ma non è tutto. Due anni dopo Borriello è stato arrestato con le accuse di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio, truffa ai danni dell'ente pubblico e falsità in atto pubblico. Era stata la Guardia di Finanza a eseguire l'ordinanza di custodia cautelare in carcere. E adesso l'azienda sanitaria trevigiana ha deciso di sospenderlo temporaneamente dall'attività. Al momento non c'è alcun tipo di provvedimento. Semplicemente l'Usl si riserva di controllare nei dettagli se le autocertificazioni presentate dal medico che si è messo a disposizione attraverso le liste dell'Azienda Zero per la libera professione sono tutte in regola. «Lo sospenderemo in via precauzionale e andremo a fare tutte le ulteriori verifiche del caso spiega Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl della Marca se non ci saranno incompatibilità, l'attività riprenderà normalmente».

NULLA DA NASCONDERE

Borriello è il primo ad aprire le porte agli accertamenti. «Io ho fatto tutte le dichiarazioni dovute all'Usl sottolinea l'azienda sanitaria potrà fare tutti i controlli che ritiene giusti». Per il momento non va oltre. E' un chirurgo plastico molto noto nel sud Italia. Partendo da Torre del Greco, ha creato un proprio centro di chirurgia plastica ricostruttiva, chirurgia estetica e medicina estetica che ha altre tre filiali tra Roma, Foggia e Vallo della Lucania.

LA POLITICA

Ha iniziato a fare politica nel 1993. Nel 2007 è stato eletto per la prima volta sindaco di Torre del Greco, con il sostegno di una coalizione composta da Forza Italia, Alleanza Nazionale e Italia dei Valori. Di seguito è stato anche consigliere regionale. Fino all'elezione alla Camera nelle file di Forza Italia, all'epoca del secondo e del terzo governo Berlusconi. Ora è arrivato a Treviso accettando un incarico in libera professione per supportare il pronto soccorso in questo momento di emergenza sanitaria. Al Ca' Foncello è stato assegnato in particolare a rispondere ai codici bianchi. Da oggi anch'io sono in prima linea nell'ospedale di Treviso, ha annunciato il primo aprile attraverso i social network. Adesso, però, è stata annunciata la sospensione temporanea. Solo per dei controlli. Se non emergeranno profili di incompatibilità, Borriello potrà tornare subito nell'area dell'emergenza-urgenza del Ca' Foncello a dare una mano ai colleghi rispondendo alle richieste dei trevigiani che hanno bisogno di cure.

M.Fav

© RIPRODUZIONE RISERVATA

