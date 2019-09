IL CASO TREVISO Due pullman datati, oltre i 15 anni di servizio previsti dalla

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOTREVISO Due pullman datati, oltre i 15 anni di servizio previsti dalla legge, quindi non a norma, e con uno dei mezzi che aveva addirittura un portellone impossibile da aprire in caso di emergenza. Poteva essere una trappola in caso di incidente. Erano in questo stato le corriere con cui un centinaio tra studenti ed insegnanti delle classi seconde della scuola media Serena di Treviso, avrebbe dovuto raggiungere giovedì scorso la Valstagna (in provincia di Vicenza) per una gita in cui i ragazzi avrebbero praticato il rafting. IL...