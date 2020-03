IL CASO

TREVISO Due americani in fuga. David Logan e Jordan Parks, rispettivamente guardia e ala piccola della De' Longhi Treviso, non si sono presentati agli allenamenti di ieri a Sant'Antonino. Si sono allontanati dall'Italia, ormai in quarantena dal Trentino alla punta dello stivale, senza chiedere autorizzazione alla società. Com'era purtroppo prevedibile lo tsunami dell'emergenza coronavirus travolge anche lo sport italiano. Sulla scia della decisione del Coni di fermare tutte le attività sportive, ad ogni livello, fino al 3 aprile, e, prima ancora, del nuovo decreto governativo, la De' Longhi Treviso Basket ha sospeso tutti gli allenamenti almeno fino a martedì prossimo. Due giocatori, però, sembrano aver anticipato, di propria volontà, l'iniziativa: gli americani David Logan e Jordan Parks ieri pomeriggio non si sono presentati alla palestra di Sant'Antonino, dove la squadra aveva appuntamento per la ripresa del lavoro dopo un giorno e mezzo di riposo.

Che fine hanno fatto? Indiscrezioni li davano già dalle ore precedenti a Trieste, città dove tra l'altro Parks ha giocato dal 2015 al 2017, e al momento ancora in zona verde, in procinto di partire o, forse, già partiti con un volo per tornare negli Stati Uniti. Voci che da Tvb non confermano (e sarebbe difficile il contrario, viste anche le delicate questioni contrattuali in ballo). Il club, per ora, ha riconvocato anche il play-guardia e l'ala per la nuova seduta della prossima settimana. Allo stato attuale delle cose, tuttavia, pare quantomeno improbabile che i due Usa ricompaiano. La società rimane in attesa, e valuterà eventuali provvedimenti se non si ripresenteranno alla ripresa degli allenamenti. Purtroppo, Logan e Parks non sono i primi e soprattutto rischiano di non essere gli ultimi cestisti stranieri ad abbandonare l'Italia in questo periodo per la paura dell'epidemia. Jason Clark ha rescisso con Varese nei giorni scorsi, prima ancora che entrassero in vigore le limitazioni più stringenti, temendo di non riuscire più a raggiungere la moglie prossima al parto al di là dell'Atlantico (e anche il suo sostituto, Toney Douglas, non ancora sceso in campo, avrebbe manifestato propositi di andarsene). Proprio ieri Pesaro ha confermato la partenza di Troy Williams. L'ala di Roma James White ha spiegato via twitter di non voler rimanere se non si potrà più giocare e così via. Timori peraltro comprensibili, in chi si trova lontano migliaia di chilometri dalla propria famiglia o comunque dal proprio paese. Logan, ad esempio, ha moglie e due figli piccoli negli Stati Uniti, mentre Parks era qui con la compagna e una bambina di pochi anni. Ciò, ovviamente, non giustifica il mancato rispetto degli obblighi a cui, come tutti i lavoratori professionisti, anche i giocatori sono tenuti. Le possibili fughe degli stranieri, con la conseguente difficoltà a rimpiazzarli, anche una volta si tornasse in campo, tuttavia non rappresentano la maggiore incognita sul campionato.

Dopo lo stop deliberato dal Coni comprese le gare a porte chiuse, la Federazione pallacanestro e la Legabasket (che in mattinata ha tenuto un'assemblea in video conferenza eleggendo Umberto Gandini a presidente) hanno confermato la sospensione fino al 3 aprile. Si attende una modifica ad hoc del decreto del governo. A questo punto, però, alla giornata di domenica scorsa e quella in programma domani, già sospese, e a quella rinviata il primo marzo, se ne aggiungono altre tre da recuperare. La De' Longhi, come accennato, ha riunito ieri giocatori e staff per aggiornali sulle disposizioni governative e sulle conseguenti direttive della Regione in merito alle misure di contenimento del Coronavirus. Il Presidente Paolo Vazzoler ha comunicato la sospensione delle attività di allenamento. «La decisione spiega la società in una nota - è suscettibile di modifiche in base agli sviluppi quotidiani e alle direttive delle istituzioni e delle autorità sportive». «È sorprendente afferma Vazzoler - che in un contesto quale quello che stiamo vivendo e la criticità che stiamo affrontando ci si voglia soffermare su situazioni di dettaglio di gestione societaria. È rilevante il fatto che il Coni abbia chiesto di sospendere ogni attività sportiva anche professionistica e Treviso, come tutte le altre società della Lega A, ha confermato la volontà di mettere sopra ogni cosa la salute ed il bene della comunità. Ai ragazzi è stato confermata la sospensione del lavoro di gruppo fino al 17 marzo affinché anche a loro sia permesso di aderire a #iostoacasa». Prima di tutto, di qualsiasi partita, viene la salute.

Mattia Zanardo

