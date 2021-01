IL CASO

TREVISO Corsa al saturimetro gratuito nelle farmacie. Ieri i telefoni sono stati presi d'assalto. Ma lo strumento che rileva la quantità di ossigeno nel sangue non è per tutti. Non gratuitamente, almeno. L'iniziativa è stata lanciata a livello nazionale attraverso la collaborazione tra la società italiana di pneumologia e Federfarma. Sono stati messi a disposizione in tutto 30mila saturimetri destinati ai nuclei familiari con un componente affetto da patologie respiratorie. Il progetto ha coinvolto 1.200 farmacie in tutta Italia. Cinque della Marca. «I saturimetri non vengono donati a pioggia specifica Nicola Marson, presidente di Federfarma Treviso le farmacie aderenti lo consegnano in base all'indicazione data dagli specialisti in pneumologia». Un passaggio, questo, che era sfuggito a più di qualcuno.

PIOGGIA DI RICHIESTE

In piena pandemia da coronavirus, a molti cittadini non era sembrato vero di poter ottenere un saturimetro gratuitamente. Tanto che diverse farmacie hanno appeso un avviso all'ingresso per evitare di dover spiegare a tutti perché non potevano consegnare lo strumento in modo indiscriminato. «Le notizie in merito alla consegna gratuita di saturimetri in farmacia si riferiscono a una iniziativa della società italiana di pneumologia limitata ad alcune zone», si legge nel cartello.

L'APERTURA

Nel frattempo, dopo i tamponi rapidi, le farmacie aprono alla possibilità di mettere a disposizione i propri locali per effettuare le vaccinazioni anti-Covid. «Siamo pronti a fare la nostra parte spiega Franco Gariboldi Muschietti, presidente di Farmacieunite l'attuale vaccino Pfizer deve essere conservato a 75 gradi sottozero. Questo complica le cose a livello organizzativo. Ma sappiamo che arriveranno altri vaccini conservabili all'interno di normali frigoriferi. A quel punto potremo dare anche il nostro contributo alla campagna per vaccinare la popolazione contro il coronavirus nel modo più rapido possibile». Il vaccino deve essere eseguito da un medico o da un infermiere. Non può essere fatto direttamente dal farmacista. Non si tratta però di un problema insormontabile. Già per i tamponi rapidi, infatti, le 22 farmacie trevigiane che hanno aderito al programma regionale (con prezzo fissato a 26 euro a test) hanno fatto ricorso a personale esterno abilitato.

LA POLEMICA

Proprio su questo fronte, ieri le farmacie hanno risposto alle perplessità sollevate da alcuni medici di famiglia. «Prendiamo atto, anche con un po' di amarezza, della posizione di forte contrasto che i medici di famiglia stanno assumendo a fronte del protocollo regionale che consente alle farmacie di eseguire i tamponi rapidi tirano le fila ci preme sottolineare che è la legge a legittimare i tamponi in farmacia: la ratio che sottende i recenti provvedimenti normativi in materia è quella di affrontare il momento straordinario con misure straordinarie e con l'aiuto di tutti. È assurdo, in questo contesto, così difficile e drammatico, accendere guerre di religione e contrapposizioni corporative. È chiaro che i farmacisti si impegnano almeno al pari dei medici in questa situazione spinti dal senso civico e di servizio in un momento di emergenza, perché è evidente a chiunque che di lucro non si possa parlare. E non è vero che i tamponi in farmacia favoriscano la latitanza dei positivi: i risultati dei test vengono tracciati e monitorati nel portale regionale».

M.Fav

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA