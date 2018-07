IL CASO TREVISO Come era prevedibile il caso dello striscione dedicato a Guilio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOTREVISO Come era prevedibile il caso dello striscione dedicato a Guilio Regeni, tolto dall'amministrazione Conte, è deflagrato in consiglio comunale. Nel tentativo di anticipare ogni polemica, il primo a intervenire è stato il presidente Giancarlo Iannicelli che, assieme al sindaco, ha deciso di togliere lo striscione dalla facciata di palazzo dei Trecento: «Il sindaco e io abbiamo visto che quello striscione, attaccato da due anni e mezzo, era in pessime condizioni e non lo vedeva più nessuno. Abbiamo quindi deciso di rimuoverlo...