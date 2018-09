CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOTREVISO Chi frequenta la piazza sostiene che traballava da tempo. Resta da capire se alle lamentele fossero seguite anche delle segnalazioni formali al Comune. Sta di fatto che ieri mattina, poco dopo mezzogiorno, uno dei gradoni della scalinata di Piazza Borsa, al passaggio di un 55enne, è crollato di botto. L'uomo se l'è sentito scivolare sotto i piedi ed è caduto sul pavé, procurandosi una bella contusione. Non a caso il 55enne, di origini venezuelane ma residente in città, ha lamentato forti dolori e, in via precauzionale, è...