Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOTREVISO C'è un gruppo di dipendenti No Green pass. Ma ci sono anche le malattie: dopo l'introduzione del pass obbligatorio, tra i dipendenti di Contarina sono aumentate in media del 75% al lunedì. Qualcuno ipotizza che il fenomeno possa essere legato alle difficoltà di effettuare un tampone di domenica per ottenere la certificazione verde temporanea. In sostanza c'è solo il servizio dei Covid Point allestiti dall'Usl della Marca....