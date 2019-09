IL CASO TREVISO Amianto, idrocarburi e immondizia di varia provenienza. E' quanto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOTREVISO Amianto, idrocarburi e immondizia di varia provenienza. E' quanto è stato trovato sotto l'ospedale di Treviso, a pochi metri dal pronto soccorso, nell'area dove sta per sorgere il monoblocco, che sarà il cuore pulsante della futura cittadella sanitaria del Ca' Foncello. Negli ultimi mesi i lavori sono stati fermati per consentire l'immediata bonifica della discarica. Ora l'operazione è stata ultimata. Ed è arrivato un conto da quasi 700mila euro. La spesa non era prevista. Per coprirla, mantenendo in equilibrio il project...