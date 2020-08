IL CASO

TREVISO Altre venti persone positive al coronavirus tra i familiari e i contatti stretti dei lavoratori dell'azienda di macellazione di polli Aia di Vazzola. Il più grande focolaio attivo nella Marca arriva così a contare complessivamente 213 contagiati: 178 lavoratori e quasi 40 tra i loro familiari e amici. Il perimetro adesso è stato definito. La task force dell'Usl della Marca ha concluso l'indagine epidemiologica. Il cerchio non verrà più allargato, al netto di imprevedibili sviluppi. D'ora in poi verranno eseguiti i tamponi solo per monitorare l'andamento del focolaio tra le persone già risultate positive. «Siamo arrivati a una cerchia di contatti risultati tutti negativi spiega Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl della Marca di conseguenza non è necessario continuare l'indagine su altri contatti di contatti». Il prossimo screening è previsto per martedì. Nel frattempo l'azienda di Vazzola continua a lavorare, pur a ritmo ridotto. Non è mai stata chiusa.

LA POLEMICA

Ed è proprio questo che ha spinto il gruppo Skatenati Electrolux ad annunciare un esposto in Procura affinché vengano valutate eventuali ipotesi di reato. Il focolaio ha sfiorato anche la stessa Electrolux: cinque addetti sono stati sospesi, tre dipendenti diretti e due legati a una cooperativa, perché convivono con dei lavoratori dell'Aia risultati contagiati. Potranno tornare al lavoro solamente quando tutti i test di controllo avranno dato esito negativo. «L'Aia non ha sospeso gli operai in attesa del tampone. La conseguenza è che ci sono centinaia di infettati e di cittadini messi in quarantena fuori dalla fabbrica scrive il gruppo ci sono gravi effetti e alti costi sociali a carico del sistema pubblico. Ora basta. Faremo un esposto alla Procura della Repubblica contro i vertici dell'Aia. Gli effetti hanno colpito anche operati Electrolux». Dal canto proprio, l'Usl della Marca conferma in pieno la scelta di non arrivare alla chiusura dell'azienda di macellazione di polli. La linea è quella che ha preso forma nell'incontro in Prefettura andato in scena martedì scorso tra i vertici dell'Aia, la stessa Usl e le organizzazioni sindacali. «Il governo e le parti sociali hanno firmato un accordo che prevede la possibilità che le attività continuino a lavorare nel momento in cui ci sono le condizioni per rispettare i distanziamenti o comunque vengano indossate le mascherine fa il punto Benazzi è questo l'aspetto fondamentale. Se c'è il rispetto di queste prescrizioni, il focolaio da coronavirus viene comunque tenuto sotto controllo. È per questa ragione che non si è arrivati alla chiusura totale dell'azienda».

IN ISOLAMENTO

Un altro aspetto fondamentale è che i lavoratori colpiti dal Covid-19 hanno potuto rimanere in isolamento nei rispettivi nuclei familiari. Cioè in modo separato. Cosa che ad esempio nell'ex caserma Serena non era possibile. Anche questo ha contribuito alla cristallizzazione del focolaio dell'Aia, fermo restando che rimane di proporzioni enormi rispetto alle ormai consuete scie di contagi. La speranza è che da questo momento il numero di positivi inizi a calare. Si auspica che già dal giro di tamponi previsto per martedì della prossima settimana tra i lavoratori e i contatti risultati positivi si inizino a vedere le prime negativizzazioni. Il sistema è sempre lo stesso. Le persone contagiate devono rispettare l'isolamento a casa, con il monitoraggio del servizio di Igiene e sanità pubblica dell'Usl della Marca. E la quarantena potrà essere ultimata solo nel momento in cui risulteranno negativi entrambi i tamponi di controllo, eseguiti ad almeno 48 ore di distanza l'uno dall'altro.

M.Fav

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA