IL CASOTREVISO A un mese dal tragico incidente costato la vita al 76enne Luciano Paro, resta ancora impunito il pirata della strada che alle 19.15 dell'8 maggio falciò con una Volkswagen Golf chiara il pensionato che pedalava in via Podgora. Per quel fatto è ricercato anche all'estero il 40enne kosovaro di Istrana che figura come proprietario dell'auto e altri due uomini sono indagati con lui con le accuse di omicidio stradale e fuga con...