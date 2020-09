IL CASO

SILEA Doposcuola, raddoppia la retta: scoppia il caso Silea. Alle elementari quest'anno saltano i due giorni di rientro pomeridiano. E i costi delle attività integrative pomeridiane extracurricolari raddoppiano, sia perchè i giorni da coprire ora sono 5 e non più 3, sia perchè il Covid impone un rapporto docente studente completamente diverso. Le famiglie sono sul piede di guerra. E organizzano una raccolta firme. Ma il sindaco risponde. «La dirigente ha voluto garantire una frequenza di qualità. Con il si unanime del Consiglio d'istituto».

«Sono l'unico genitore ad aver notato le seguenti modifiche nella gestione scolastica elementare di Silea? Costi dei rientri raddoppiati e nessuna flessibilità sul servizio mensa: se ne usufruisce solo se il ragazzo fa il pomeriggio». Daniele Pizzato ha una bimba che frequenta le elementari. E una moglie maestra a Roncade. «Silea è l'unico comune che ha tolto i due giorni di rientro pomeridiani. A Roncade, Preganziol, Casale si fanno. Questo mette in grossa difficoltà le famiglie che non hanno nonni o aiuti. E poi c'è il problema economico». I costi del doposcuola sono aumentati di circa il 40% rispetto l'anno scorso incidendo parecchio nel budget famigliare. «E se una famiglia ha necessità di andare a prendere il bambino alle 14.20 non può pagare il solo servizio mensa del proprio figlio senza dover pagare per forza l'intero importo del tempo integrato. Comprendo che stiamo vivendo un periodo storico particolare dovuto al covid, ma credo che gli aumenti di quest'anno siano oltre le aspettative. Speravo ci fosse più elasticità e sensibilità da parte delle istituzioni locali nei confronti delle famiglie».

Sono molte le famiglie a Silea in difficoltà per questa riorganizzazione dell'orario scolastico. In alcuni casi le madri con due figli stanno valutando se lasciare il lavoro. E a Sant'Elena è stata avviata una raccolta firme per sensibilizzare il Comune su questo tema. «I miei figli quest'anno non faranno tempo integrato perché spenderei più di quel che guadagno e, purtroppo, se non trovo soluzione per l'uscita dovrò anche lasciare il lavoro. Io sono davvero arrabbiata» aggiunge una mamma. Nel dettaglio, venendo a mancare i due giorni di rientro prima compresi nell'orario le famiglie in cui entrambi i genitori lavorano devono optare per 3 o 5 giorni di attività pomeridiana a pagamento. Nel dettaglio i costi sono cambiati dallo scorso anno. Per un giorno si passa da 30 a 45 euro e così a salire fino ad una retta mensile di 150 euro per i 5 giorni di attività pomeridiana.

Rossella Cendron è madre prima che sindaco. E spiega che ha approfondito la cosa con la dirigente. «L'articolazione del nuovo orario con entrata alle 7.50 e uscita alle 13.20 per tutte le classi della primaria assicura il normale svolgimento dell'attività didattica, le compresenze degli insegnanti e il regolare svolgimento delle lezioni anche in caso di supplenze. La preside Maria Pia Davanzo ha effettuato la scelta che tutela e garantisce in maniera importante la qualità del percorso didattico dei nostri ragazzi». Il Comune ha cercato di venire incontro alle famiglie chiedendo alla Cooperativa Comunica che, per conto dell'amministrazione gestisce le attività pomeridiane, di coprire 5 pomeriggi anziché 3 come gli scorsi anni. «Inoltre abbiamo garantito il servizio mensa per chi effettua i rientri per il tempo integrato assicurando gli stessi costi nonostante l'aumento dei prezzi dovuti al vassoio monopasto porzionato e alle igienizzazioni previste dalle norme. Sul tempo integrato inoltre abbiamo messo a disposizione 25.000 euro. Ulteriori 20.000 euro sono già stati stanziati per andare incontro alla spesa delle famiglie».

