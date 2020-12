IL CASO

SERNAGLIA «Simili comportamenti non si possono accettare. Si sapeva da giorni che le condizioni meteo sarebbero state proibitive. Non dovevano venire». Il sindaco di Falcade, Michele Costa, non ha accolto con favore la notizia del difficile recupero che ieri mattina ha impegnato per ore le Squadre del soccorso alpino bellunese. Nove le persone portate a valle, tra cui tre 19enni di Falzé di Piave rimasti bloccati tre giorni nel residence Sussy sul Pian della Sussistenza al passo San Pellegrino, dove è mancata l'elettricità. «Saremmo potuti restare lì ancora un paio di giorni, ma si è optato per riportare tutti a valle. La corrente era saltata e avevamo poco carburante nel generatore» spiega Roberto Rosson, il custode.

LE DIFFICOLTÀ

I trevigiani sono stati salvati insieme a una famiglia di Marcon (Venezia) con un bimbo di 11 anni. Sono tutti incolumi, ma la scelta di trascorrere il fine settimana tra l'abbondante neve nel Bellunese ha avuto più di qualche risvolto inatteso. A partire dalle due automobili, rimaste bloccate in quota. I due 19enni, appassionati di montagna, avevano raggiunto venerdì l'albergo bellunese. Le previsioni meteorologiche e gli inviti da parte delle autorità a limitare gli spostamenti non li hanno scoraggiati e al Sussy i ragazzi si sono trovati ospiti insieme alla famiglia veneziana. Sarebbero dovuti rientrare domenica, ma il forte peggioramento delle precipitazioni e l'interruzione dell'energia elettrica hanno costretto a una radicale modifica dei loro piani. «Avevamo scorte di cibo e tutto l'occorrente per il soggiorno, anche se il momento non era certo dei migliori per venire in montagna aggiunge il custode della struttura. Domenica sarebbero dovuti ripartire, ma la neve ha reso impossibile muovere le auto. Il problema però è stato soprattutto la mancanza di corrente elettrica. Abbiamo usato il generatore, ma lunedì il carburante ha cominciato a scarseggiare. Avremmo resistito forse anche fino a mercoledì, ma hanno preferito procedere al recupero».

IL RIENTRO

I 19enni e la famiglia veneziana, insieme al custode e a una coppia bloccata in uno chalet nelle vicinanze, sono stati portati a valle dal Soccorso alpino con tre gatti delle nevi. I mezzi sono saliti da Falcade recuperandoli in due giri e affidandoli poi ai veicoli di terra. Si trovano ancora a Falcade, di nuovo bloccati dal tempo avverso in attesa della riapertura delle strade e con la flebile speranza di poter recuperare anche le auto. Nessuno ha riportato conseguenze. «Era stato sconsigliato molteplici volte di muoversi. Sono serviti gatti delle nevi altamente tecnologici, con tutti i rischi che un salvataggio del genere comporta conclude Costa . Per fortuna la struttura era perfettamente attrezzata e non ci sono stati problemi di sorta».

Serena De Salvador

