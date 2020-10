IL CASO

SERNAGLIA Il coronavirus colpisce il sindaco. Il primo cittadino di Sernaglia della Battaglia Mirco Villanova è risultato positivo in seguito ai test a cui si era sottoposto nei giorni scorsi. È sintomatico e, come previsto dai protocolli sanitari, si trova in isolamento domiciliare. «Al momento ho un po' di febbre e tosse, ma mi sento meglio rispetto a qualche giorno fa ha spiegato nel pomeriggio di ieri al telefono - spero di ristabilirmi il prima possibile. Tra una decina di giorni mi sottoporrò nuovamente al tampone, naturalmente sperando di essermi nel frattempo negativizzato».

La notizia della positività del giovane sindaco Villanova, eletto da poco più di un anno, va a colpire uno dei paesi della Marca che era stato tra i meno investiti dall'ondata primaverile della pandemia. Ora però tocca proprio al maggior rappresentante della comunità sernagliese dovere fare i conti con il Covid-19. Risultando tra l'altro il primo amministratore cittadino in provincia a finire in isolamento in questa recrudescenza autunnale, dopo che a marzo era stato il suo omologo di Conegliano Fabio Chies a inaugurare i casi di positività tra i sindaci. «È successo a me, ma ritengo che si tratti di una eventualità che poteva colpire qualsiasi persona. D'altronde in quest'ultimo periodo si è visto che è in atto un po' dappertutto un aumento dei casi di positività. Comunque sia il mio impegno per Sernaglia non viene meno conclude Villanova - Se dovessero insorgere delle emergenze particolari, il vicesindaco Gesus Bortolini mi può sostituire in presenza».

In questi giorni, infatti, anche da casa sua Villanova è rimasto in contatto continuo con la giunta, i consiglieri e gli uffici comunali per coordinare l'attività amministrativa. Utilizzando i consueti canali, ovverosia il telefono e le videoconferenze, la macchina burocratica non si è arrestata. In una tale situazione l'unica vera novità per i cittadini del paese bagnato dal Piave è stata l'ovvia sospensione del ricevimento del pubblico. Inoltre il municipio è rimasto chiuso agli utenti esterni, in modo da poter consentire la puntuale sanificazione degli ambienti. La riapertura al pubblico, che avviene solo tramite appuntamento oppure suonando il campanello e attendendo l'autorizzazione a entrare, il tutto nel rispetto delle norme anti-Covid, è prevista per oggi, in sicurezza secondo il protocollo attualmente in vigore.

Giulio Mondin

