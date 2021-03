IL CASO

RIESE La coda è ancora lunga a Casa Riese quando un medico si infila tra il serpentone di cittadini in attesa e grida: «La somministrazione di Astrazeneca è stata sospesa in via precauzionale. Ci dispiace. Dovete tornare tutti a casa». Una doccia fredda per le centinaia di persone che ieri si sono presentate al centro vaccinale di Riese Pio X. La decisione dell'Aifa, dopo il sequestro di due lotti di vaccino (l'ultimo proprio ieri a Riese), ha comunque preso in contropiede tutti, operatori e cittadini, che sono stati invitati a defluire in modo ordinato e a tornare alle proprie vetture. Saranno tutti ricontattati. Quando? La sospensione ufficialmente è stata programmata anche per domani, ma per ora risulta difficile dire quando si potrà ripartire, almeno con il siero brevettato dall'azienda farmaceutica.

PIOGGIA DI PRENOTAZIONI

Non era andata tanto meglio domenica anche se lo scenario era stato del tutto diverso: «Ero partita la mattina da Pederobba con mio padre, ottantenne, che soffre di diverse patologie - racconta la professoressa Margherita Dartora, a sua volta convocata nella stessa fascia oraria -. ma quando siamo arrivati a Riese c'erano almeno 200 persone in attesa, tre turni di ritardo, nessun punto di ristoro, un ammassamento generale all'aperto e al freddo di anziani. Una situazione improponibile». Soprattutto per persone che, nel migliore dei casi, presentavano i tipici acciacchi dell'età, nel peggiore difficoltà più serie di carattere motorio e non solo. Ma se questo aspetto colpisce in relazione alle problematiche organizzative, un altro appare, nella sostanza, forse ancor più grave. «Prima di partire - continua la prof - ho contattato l'organizzazione, che mi ha detto chiaramente che quel giorno sarebbe stato somministrato solamente il vaccino astrazeneca. Mi chiedo quindi quale sia stato il senso di una chiamata generale ad anziani che, in molti casi, non avrebbero potuto vaccinarsi». Eppure, la prof era partita lo stesso. «La mia intenzione era quella di arrivare ad ottenere l'anamnesi da parte del medico - dice - ma quando ho visto tutte quelle persone in fila mi sono resa conto che mio papà, con i problemi che ha, non ce l'avrebbe fatta. Così me ne sono andata, non prima di aver disdetto anche il mio appuntamento».

LA SEGNALAZIONE

E la prof non si è fermata qui. Arrivata a casa, ha scritto all'Urp una lettera di segnalazione, la cui conclusione è di fuoco: «Se intendevate dare credibilità alle istituzioni e promuovere, in un contesto così nefasto e terribile, la campagna vaccinale -scrive l'insegnante- dovevate procedere partendo da una pianificazione razionale. Il numerone giornaliero da declamare quotidianamente non vi fa onore», alla luce dell'organizzazione adottata, superficiale per criterio, irrispettosa nei modi e irriverente negli intenti». Che qualcosa non sia funzionato è del resto confermato dalla stessa direzione generale: «Siamo andati in overbooking - spiega il dg Francesco Benazzi- perché eravamo reduci dalle defezioni del sabato e non volevamo gettare neppure una dose di vaccino». Per quanto riguarda invece la necessità di prevedere vaccini diversi il direttore del Servizio igiene e sanità pubblica Stefano De Rui afferma: «Effettivamente domenica ci sono stati alcuni anziani rimandati a casa perché non adatti ad Astrazeneca, altri invece se ne sono andati quando hanno saputo che c'era solo quel vaccino. Ora, l'idea è quella di tenere due linee nella stessa sede vaccinale».

Laura Bon

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA