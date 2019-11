IL CASO QUINTO Il futuro del Canova si gioca tra il Tar, che potrebbe ridurre

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOQUINTO Il futuro del Canova si gioca tra il Tar, che potrebbe ridurre i voli a 16.300 all'anno, tagliandone oltre 6.600, e il via libera del ministero al nuovo master plan, che prevede 22.500 movimenti all'anno. Si è a un bivio. Domani il tribunale amministrativo sarà chiamato a esprimersi sul ricorso presentato dal Comune di Quinto per costringere l'aeroporto a non superare quota 16.300, che per il municipio è il tetto massimo. Ma AerTre, società di gestione dello scalo, chiederà il rinvio del pronunciamento. «Non ha senso...