PONZANO La festa è finita con una segnalazione della polizia locale e con una chiamata ai carabinieri per scongiurare il rischio di assembramenti vietati dalle misure di prevenzione contro il Covid. Sabato pomeriggio alcuni ragazzi della contrada Borgo Ruga si sono ritrovati per celebrare autonomamente la settimana nella quale sarebbe dovuta partire la 31° edizione del Palio dei Mezzadri, quest'anno cancellata proprio a causa dell'emergenza virus. Ma a quanto pare la situazione è un po' sfuggita di mano. Il gruppo rossoblù, che ha vinto le ultime dieci edizioni del Palio, è stato visto da chi passava per le vie del centro del paese mentre si cimentava in alcuni giochi tipici della manifestazione: dalla bunea a bordo delle carriole alla corsa con il carro. Ed è subito scattato l'allarme distanziamenti.

«È stato sostanzialmente organizzato un Palio privato senza permessi e senza distanziamento è stata la sintesi delle rimostranze ed è stato anche usato il famoso carro, spinto da una decina di persone per la strada, senza alcuna sicurezza». In Comune, però, non risultava alcuna autorizzazione. Nemmeno i vertici dell'ente Palio ne sapevano nulla. L'iniziativa è partita direttamente da alcuni componenti del Borgo Ruga, che nel frattempo avevano anche postato le foto sui social network. «Ho chiesto che l'attività venisse immediatamente fermata spiega il sindaco Antonello Baseggio la polizia locale non ha potuto intervenire in modo diretto perché già impegnata altrove, così abbiamo dovuto chiedere aiuto ai carabinieri», specifica il sindaco. Tanto è bastato per porre termine alla festa rossoblù. Alla fine non c'è stata alcuna sanzione. Dal canto proprio, la contrada del Borgo Ruga minimizza l'accaduto. «C'è stato un ritrovo, ma nel rispetto dei distanziamenti e delle precauzioni attualmente previste sottolinea Corrado Bettio, presidente del gruppo io non sono onnipresente. Detto questo, non è stato organizzato nulla di specifico e non abbiamo ricevuto alcuna multa. Evidentemente c'è qualcuno che non ci vuole troppo bene». In ogni caso, le foto che erano state caricate sui social sono state cancellate.

