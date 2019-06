CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOPIEVE DEL GRAPPA (mf) Meno della metà del contributo previsto. Doccia fredda per il Comune di Pieve del Grappa, nato alla fine dello scorso gennaio dalla fusione di Crespano e Paderno del Grappa. Il matrimonio tra i due enti avrebbe dovuto portare in dote al nuovo municipio un contributo statale pari a circa 800mila euro l'anno per dieci anni, destinato al finanziamento dei servizi e alla realizzazione di opere pubbliche. Ma adesso la cifra è stata drasticamente ridimensionata. Per il momento il governo ha garantito solamente 380mila...