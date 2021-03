IL CASO

PAESE Le ha uccise entrambe per i soldi. Tanti soldi. Quasi un milione di euro avrebbe incassato il 69enne Sergio Miglioranza grazie alle polizze assicurative stipulate sulla casa. Polizze che lo hanno spinto a incendiare la sua villetta al 37 di via Feltrina a Castagnole, intrappolando all'interno e bruciando vive la moglie 67enne Franca Fava e l'amica e convivente Fiorella Sandre di 74 anni. Un delitto premeditato per il quale, dieci mesi dopo quella notte del 10 giugno, l'uomo è stato arrestato ieri all'alba dai carabinieri e si trova ora nel carcere di Treviso con accuse gravissime: duplice omicidio aggravato, incendio aggravato e violazione dei sigilli che erano stati posti sull'abitazione dopo il rogo, dove era tornato senza autorizzazione.

IL MOVENTE

A tradire Miglioranza (che era uscito incolume da un incendio devastante con fiamme alte venti metri e plurime esplosioni di bombole di Gpl) è stato quello che il giudice per le indagini preliminari ha definito «Un castello costruito a suon di menzogne». Contraddizioni, abiti sporchi di liquido infiammabile e gli accertamenti tecnici del Ris di Parma non hanno lasciato dubbi: ha appiccato lui il fuoco, progettando nei dettagli il suo piano criminale, e lo ha fatto per soldi. La premeditazione potrebbe risalire addirittura ad anni prima della tragedia. Nei cinque che hanno preceduto la morte della moglie e dell'amica, Miglioranza ha infatti stipulato diverse polizze assicurative contro i danni da incendio: alla casa, agli oggetti che vi erano contenuti e anche verso le persone. Polizze che pagava con la sua pensione da operaio e che sul suo conto corrente avevano lasciato solo pochi spiccioli. A corto di denaro per una serie di investimenti sbagliati e di prestiti poco trasparenti, il 69enne avrebbe bruciato la casa e le due donne per riscuotere 950mila euro. Proprio tale cifra ha portato gli inquirenti e il sostituto procuratore Anna Andreatta a ritenere che l'uomo abbia volontariamente bloccato in casa e fatto morire Franca e Fiorella: senza il loro coinvolgimento avrebbe infatti potuto incassare 275mila euro, meno di un terzo di quanto invece gli sarebbe spettato se qualcuno fosse rimasto ucciso tra le fiamme. L'indagine condotta dai carabinieri del Norm di Montebelluna e della stazione di Paese, coordinati dal comandante Gabriele Favero, ha smontato il castello di bugie di Miglioranza, che si è sempre professato innocente.

LE BUGIE

Ha raccontato di essere scappato fuori dalla villetta usando una porta sul retro, che aveva invece bloccato con dei mobili per impedire alle due donne di salvarsi. Ha piazzato due bombole di Gpl sotto la finestra della camera di Franca, aprendone il rubinetto e innescando l'inferno di fuoco che in soli otto minuti ha distrutto ogni cosa, come testimoniano le telecamere di una ditta confinante. Ha anche disseminato dentro e fuori casa altri otto inneschi usando del liquido infiammabile che il Ris ha trovato sui suoi vestiti. Ma il passo falso più clamoroso è avvenuto durante il tentativo di fuga. Quella notte sia lui che Fiorella avevano chiamato contemporaneamente i soccorsi, ma se fossero stati entrambi in casa le voci si sarebbero dovute sovrapporre. Invece nel sottofondo della chiamata del 69enne regnava il silenzio, segno del fatto che lui si trovava già al sicuro all'esterno. Non aveva però fatto i conti con l'elettricità: l'impianto è saltato a causa del rogo, bloccando il cancello che dà sulla strada. I soccorritori lo trovarono mentre cercava di forzarlo con un palo di ferro per portare al sicuro la sua auto e quella della moglie, dove aveva avuto la cura di mettere in salvo le cartelline con tutte le pratiche delle assicurazioni. Un gesto dal peso decisivo per costruire un quadro probatorio granitico. Senza contare che Miglioranza, alla fine dell'estate scorsa, è andato più volte nella sede delle assicurazioni per cercare di intascare il denaro. Denaro che non gli è mai stato consegnato, dal momento che tutte le pratiche sono state congelate vista l'indagine in corso. A fronte delle prove raccolte il Gip ha emesso l'ordinanza di custodia in carcere, dove è stato scortato dopo che i carabinieri lo hanno prelevato dalla casa del fratello a Treviso in cui era ospitato nell'ultimo periodo. «Si è consegnato spontaneamente, per nulla sorpreso del nostro arrivo. Non ha confessato, ma se lo aspettava» ha spiegato il comandante Favero.

Serena De Salvador

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA