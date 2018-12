CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOMONTEBELLUNA Quest'anno non è andato deserto, come nel 2017, il bando che l'amministrazione comunale di Montebelluna ha indetto per l'organizzazione del Capodanno in piazza grazie alla partnership pubblico-privata tra il Comune di Montebelluna, il GLAM Club eventi e il PinUp Pub. La serata si aprirà alle 19.30 con animazione per i più piccoli e dalle 21.00 comincerà l'intrattenimento per giovani e famiglie ricco di street food, artisti di strada e bar service. Fabio Bordignon, dello staff che organizzerà l'evento assieme a Davide...