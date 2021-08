Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOMONTEBELLUNA La buona stella apre solo all'aperto. La country house di Marco Boscarato e della moglie Alessia ha effettuato, in concomitanza con l'avvio dell'obbligo di Green pass per accedere ai ristoranti all'interno, una scelta a dir poco inconsueta. All'insegna di Aperti all'aperto, ha deciso di accogliere da oggi, per il mese di agosto, i propri clienti solamente all'esterno, in quel paradiso naturale che è La buona stella, in...