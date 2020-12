IL CASO

MONTEBELLUNA Elzo Severin firma l'ordinanza: mascherine obbligatorie a Montebelluna anche al tavolino del bar. Per l'uso dei dispositivi di protezione, il medico e primo cittadino ha ingaggiato una battaglia personale già da alcune settimane. Secondo lui, infatti, l'uso della mascherina rappresenta l'unico vero antidoto al contagio e va utilizzata sempre, anche quando si è seduti al tavolino del bar. Il problema però è che al momento nessuna normativa nazionale o regionale la prevede. Così il sindaco di Montebelluna non ha perso tempo e ha firmato ieri un'ordinanza che mette nero su bianco il rispetto di tale regola. Che, al momento, varrà solo nel Comune di Montebelluna. «Ho chiamato gli altri sindaci, per lo meno quelli della Lega - spiega il primo cittadino di Montebelluna - al momento però nessuno mi ha risposto. Così vado avanti. I contagi sono in continuo aumento e di conseguenza non mi sembra il caso di attendere oltre».

LA BATTAGLIA

Già nelle scorse settimane Severin aveva preannunciato un'ordinanza dai contenuti simili, ma poi era arrivata in suo soccorso quella firmata da Luca Zaia. Dopo il dpcm però è scaduta. «Bisogna intervenire subito - prosegue il sindaco di Montebelluna - i ragazzi stanno in luoghi pubblici non protetti, si contagiano e poi infettano i nonni. Dobbiamo stringere i denti fino al vaccino e comportarci in modo cauto». La mascherina, quindi, secondo l'ordinanza di Severin, andrà indossata sempre e comunque; tranne nel momento in cui si consuma.

I CONTROLLI

«Già domani manderò vigili e carabinieri per i controlli; voglio vedere se le regole saranno rispettate. Altrimenti scatteranno le multe». L'ordinanza viene varata in via precauzionale al fine di contenere le criticità igienico-sanitarie connesse alla diffusione del Covid 19 nell'ambito del territorio comunale. Avrà «effetto immediato» e sarà in vigore «sino a venerdì 15 gennaio 2021». Il testo del documento parte dal Dpcm che «impone su tutto il territorio nazionale l'obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto ad eccezioni dei casi in cui possono essere rispettati i protocolli anticontagio».

LE DISPOSIZIONI

Per questa ragione, «si ricorda in tutti i locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali e di servizio alla persona, l'obbligo di indossare idonei dispositivi di protezione delle vie respiratorie che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso». Tale prescrizione «è rivolta anche agli avventori delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, sia sulle pertinenze esterne (suolo pubblico o privato in disponibilità) che all'interno dei locali di dette attività, anche se seduti al tavolo liberando le vie respiratorie solo durante la consumazione. Con un'altra ordinanza sono state prorogate fino a metà gennaio tutte le normative relative ai mercati, con l'obbligo, in particolare, di ridurre gli spazi del 10%».

Laura Bon

