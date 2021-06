Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOMONTEBELLUNA «Disperdete le mie ceneri in mare, così sarò libera per sempre». Si è tolta la vita nel giorno in cui sono ufficialmente terminate le indagini delle Fiamme gialle che la ritenevano responsabile di aver intascato indebitamente 1,6 milioni di euro. Ha lasciato due biglietti Isabella Bandiera, un testamento simbolico con le volontà per i suoi funerali e il saluto agli amici più cari. Amici che erano diventati negli...