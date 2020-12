IL CASO

GAIARINE La diocesi è la stessa, quella di Ceneda, ed è estesa su due comuni, Gaiarine e Sacile, quindi due regioni, Veneto e Friuli e su due parrocchie, quella di Francenigo e quella di San Giovanni del Livenza. A far da confine c'è solo un ponte, quello sul fiume Livenza, che da via Memi Celanti da Francenigo, porta al Friuli. Poche centinaia di metri e un limite che a Natale non potrà essere superato. Ci sono famiglie di Francenigo che hanno parenti a San Giovanni di Livenza e viceversa, il tutto circoscritto in un raggio ridotto. Ma le regole sono chiare e non si può sgarrare, pena multe salate. Una situazione che il sindaco Diego Zanchetta ha affrontato di petto quando il Friuli era zona arancione mentre il Veneto era giallo. Ha preso carta e penna e scritto al prefetto di Treviso.

LA LETTERA

«Gaiarine è un piccolo comune collocato logisticamente al confine con il Friuli Venezia Giulia. Riguardo al dpcm scrive il primo cittadino mi sento più che certo nel dire che ho sempre difeso lo Stato e, mi creda, ultimamente è impresa complicata. Sì, non è facile dire ai nostri pochi commercianti che non possono tagliare i capelli ai loro clienti che abitano a qualche centinaio di metri dalla bottega solo perché ricadono al di là del confine regionale. Non è facile dire ai nostri ragazzi che hanno l'amico o l'amica del cuore che abita al di là del ponte sul Livenza che non si possono vedere, non sono facili tante cose, mi creda. Non è facile la scuola, che sta logorando psicologicamente i nostri giovani. Così come non è facile giustificare ai cittadini che nelle imminenti festività natalizie si potranno muovere solo all'interno del comune, dove ho una densità abitativa di 210 abitanti per chilometro quadrato e dove sono equiparato al capoluogo Treviso che ne ha 1.500 piuttosto che Roma con i suoi 2.200. Non è facile negare di non poter dare nemmeno un saluto e regalare un sorriso il giorno di Natale al genitore, magari anziano, già isolato per la pandemia, solo perché risiede nel comune limitrofo».

IL PROBLEMA

Un problema che è molto sentito anche nel vicino comune di Portobuffolè, dove abitano poco più di 700 abitanti distribuiti su 5,5 chilometri quadrati. «Ho voluto scrivere al prefetto evidenziando questo nostro disagio aggiunge il sindaco Diego Zanchetta -. Le famiglie sono molto provate dalla pandemia, credo che il dpcm andasse studiato pensando alla realtà dei piccoli comuni, e sono tantissimi, che caratterizzano la nostra Italia. Non dico che andasse emanato ad hoc per la singola realtà di Gaiarine o di Francenigo, ma ci stava una regola specifica per le comunità che sono contenute su pochi chilometri quadrati. L'Italia è formata da centinaia di piccoli comuni. Premesso che la salute e la prevenzione vengono prima di tutto, mi auguro che il giorno di Natale ci sia il buon senso. Riguardo ai funerali finora non ci sono stati problemi, anche quando il Friuli era in zona arancione e a San Giovanni giungevano persone da Francenigo. Nessuno mi ha riportato di multe emesse per questi spostamenti. Ribadisco, confido nel buon senso».

LE CERIMONIE

I parroci, dal canto loro, specificano che la diocesi ha dato la possibilità di celebrare fino a 4 messe nei giorni di festa. «Premesso che il parroco è don Francesco Salton e io sono il collaboratore dice don Ferruccio alle persone viene offerta la possibilità di avere messe celebrate in diversi orari». Il problema è ben all'attenzione del vescovo Pizziolo. «La questione della partecipazione alla messa nelle parrocchie, il cui territorio insiste su più comuni, o delle frazioni, come nel caso di san Giovanni di Livenza, che appartengono a comuni diversi rispetto alla parrocchia di riferimento, è ben presente ai vescovi del Triveneto che hanno già posto la domanda alla Cei dice don Alessio Magoga, dell'ufficio stampa della diocesi di Vittorio Veneto -. Si è in attesa pertanto di una risposta ufficiale. Ci si augura che, da un dialogo con le autorità competenti, si arrivi a una qualche forma di deroga' che permetta, anche ai fedeli interessati da questa possibile esclusione, di poter partecipare alle solennità del Natale». Una situazione nuova che sta mettendo tutti alla prova.

Annalisa Fregonese

