Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOFREGONA Il medico di famiglia denunciato dall'Usl può tornare in ambulatorio ma non nella casa di riposo. L'azienda sanitaria ha deciso di procedere in questo modo in attesa che il 20 aprile il collegio arbitrale di Venezia si esprima sulle richiesta di sospensione della convenzione come dottore di base. Ivan Da Ros, 65 anni, medico di famiglia a Cappella Maggiore e Fregona, non si era vaccinato contro il coronavirus. A metà marzo è...