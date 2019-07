CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOÈ rimasto sveglio per ore in attesa del momento giusto finchè, nel cuore della notte, come nei più classici film sulle evasioni, si è calato dalla finestra del primo piano del reparto di Malattie Infettive del Ca' Fonello utilizzando come fune le lenzuola annodate del suo letto ed è scappato. Una fuga rocambolesca che non ha ancora avuto fine quella del 30enne romeno Pericle Puiu, latitante dall'alba di ieri mattina quando ha fatto perdere le sue tracce eludendo la sorveglianza degli agenti della polizia penitenziaria che lo...