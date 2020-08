LA POLEMICA

TREVISO «Chi è senza peccato, scagli la prima pietra». Silvia Barbisan, avvocato, sorella maggiore di Riccardo, consigliere comunale e regionale travolto dallo scandalo dei Bonus a favore delle partite Iva messe in ginocchio dal Covid, sceglie un monito evangelico per alzare un muro protettivo. Poche parole postate su Facebook, sotto una grande foto del fratello. Silvia e Riccardo sono uniti dalla passione per la Lega (almeno per la Lega delle origini per quanto riguarda Siliva) e da un 2020 eccezionalmente disastroso dal punto di vista politico. Entrambi, per un motivo o per l'altro, sono entrati in rotta di collisione col partito.

NEL MIRINO

Silvia, assessore di Villorba, è stata silurata dal sindaco Marco Serena perché, in pieno lockdown, fece un post particolarmente critico nei confronti del governatore Zaia e delle misure iper restrittive decise per limitare il contagio: «Chi è quel mentecatto che ha deciso che non posso comprarmi un paio di calze???? - scriveva sul suo profilo agli inizi di aprile - L'ebete di Conte con i suoi DPCM del c..., il genio immaginifico di Zaia..». Uscita durissima, subito aspramente criticata dal commissario provinciale della Lega Gianangelo Bof e poi dal sindaco Serena, che in meno di 48 ore la cacciò dalla giunta. Ad agosto il ciclone ha invece investito Riccardo, seppure per motivi diversi. Lui, al contrario della sorella, non verrà allontanato dalla Lega anche se il suo ruolo, oggi, è tutto da ricostruire.

IL SOSTEGNO

Intanto, dalla provincia, si sono levate varie voci di solidarietà. Da Silea, Trevignano, Monastier, Roncade, Montebelluna, Zero Branco consiglieri comunali della Lega, segretari di sezione e militanti, hanno mandato messaggi più o meno dello stesso tenore: «È una brava persona». E mentre sul profilo Facebook di Barbisan più di qualcuno lo h criticato lanciandosi anche in veri e propri insulti - e infatti all'orizzonte si profila una causa per diffamazione contro gli odiatori da tastiera - Pierluigi Sartor, ex candidato sindaco di Trevignano, ricorda l'aiuto dato a un bambino di sei anni malato «senza chiedere nulla in cambio»; da Treviso invece si sono spesi i colleghi di consiglio comunale Nicola Torresan, Matteo Marin , l'assessore Christian Schiavon, l'assessore ai Lavori Pubblici Sandro Zampese e il presidente del consiglio comunale Giancarlo Iannicelli.

P. Cal.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA