IL CASO

CONEGLIANO Un nuovo focolaio in città in una struttura per anziani che, in occasione della prima ondata dello scorso anno, miracolosamente non aveva fatto registrare nessuna positività al coronavirus. Il Covid 19 pare non pare purtroppo dare tregua e continua a colpire soprattutto le persone più fragili, nonostante alcuni segnali incoraggianti, grazie alle contromisure che sono state assunte per frenare il fenomeno.

In seguito ai tamponi effettuati su tutti gli ospiti e i collaboratori sono stati riscontrati 13 casi positivi il 19 gennaio scorso alla casa di riposo Opera Immacolata di Lourdes di Conegliano, che dispone di 120 posti per gli ospiti e che, assieme all'Istituto Botteselle di Col San Martino, dove i posti sono 90, è gestita dalla Fondazione Santa Augusta onlus, della curia vescovile della diocesi di Vittorio Veneto, di cui è un'emanazione. La struttura, dopo il suo ampliamento, dispone anche di un padiglione interamente riservato per accogliere i sacerdoti anziani della diocesi. Ne ha dato notizia lo stesso presidente della Fondazione, anche per motivi di trasparenza e perché non si vuole nascondere nulla, il commercialista Marco De Carlo, che la guida da alcuni anni con un incarico fiduciario assegnatogli dalla curia vescovile, dopo la scomparsa di Antonio Maggi Perrotta nel gennaio del 2017. Ha assicurato che «la struttura di ricovero per anziani, dove funziona anche un centro diurno, nell'area della parrocchia di via Lourdes, già soggetta alle misure previste dal protocolli Covid 19, ha adottato prontamente le procedure previste in caso di contagio e ha individuato una zona di isolamento nella quale sono stati spostati gli ospiti positivi».

Nello stesso tempo «si è reso necessario sospendere le attività non essenziali che comportano lo spostamento di personale tra i padiglioni, oltre che le videochiamate che saranno riprese il prima possibile, al massimo entro la prossima settimana, se la situazione in atto si evolverà e migliorerà come si auspica». I medici hanno provveduto ad avvisare direttamente i familiari degli ospiti coinvolti e sono a loro disposizione per ulteriori informazioni. È invece Covid free, l'Istituto Botteselle di Col San Martino, gestito dalla stessa Fondazione Santa Augusta onlus, che a breve potrà nuovamente accogliere gli ospiti del territorio.

Giampiero Maset

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA