CONEGLIANO Presunta persistenza del virus sulla carta. Questa è la risposta che un lettore ha ricevuto dalla biblioteca di Conegliano alla domanda come mai non valutassero, come in altri comuni della provincia, la consegna di libri a domicilio. A questa spiegazione l'incredulo lettore si è chiesto come facessero allora le edicole con i giornali e i libri. «In effetti - spiega l'assessore alla Cultura del comune di Conegliano Gaia Maschio - stavamo valutando anche noi come gestire la cosa, ma il 21 aprile abbiamo ricevuto dall'Usl 2 una comunicazione nella quale si parlava proprio della possibile persistenza del virus sulla carta, sconsigliando la circolazione dei libri». «Ci siamo attenuti alle indicazioni insomma - aggiunge l'assessore - ed è chiaro che prima di muoverci in qualsiasi direzione vogliamo prima di tutto essere sicuri che non ci siano rischi di alcun tipo».

Tra i comuni della provincia ad avere attivato la consegna a domicilio di libri c'è quello di Sernaglia della Battaglia, che ha messo in piedi il servizio quando ancora non c'erano indicazioni a riguardo. «Anche noi abbiamo ricevuto da poco questa comunicazione - dice il sindaco Mirco Villanova - Noi abbiamo consegnato qualche libro a domicilio spiegando di riportarlo con calma, a emergenza conclusa, per evitare il problema del ritiro e di eventuali contagi, ma adesso stiamo sospendendo tutto proprio per attenerci alle disposizioni dell'Usl». Lo stesso servizio è stato predisposto anche dal comune di Pieve di Soligo attraverso un appuntamento di consegna settimanale organizzato dalle bibliotecarie.

Qui, fin da principio, è stato messo a punto un sistema di sanificazione in via precauzionale. Il libro restituito viene prima disinfettato e poi messo in quarantena in una stanza ben aerata per quindici giorni, prima di ritornare disponibile all'utenza. «Ho letto anch'io le indicazioni dell'Usl 2 - racconta il vicesindaco Luisa Cigagna che si è occupata della questione - Sono arrivate in ritardo, perché noi avevamo già chiesto indicazioni e l'AIB ci aveva dato il via libera; non sembrava ci fossero problemi. Adesso ho chiesto spiegazioni alla Regione e soprattutto auspico che venga presa una direzione comune a tutte le biblioteche che fanno parte della rete. Noi abbiamo sempre usato il buonsenso, ma ora siamo in standby, in attesa di una risposta ufficiale da parte del sistema bibliotecario».

Il 25 aprile, invece, già in sentore di fase 2, il comune di Casier ha annunciato di avere inaugurato da qualche giorno la consegna dei libri a domicilio. La promotrice del progetto è l'assessore alla Cultura Roberta Panzarin che si è premurata di prendere tutte le precauzioni necessarie, credendo nel valore di un libro come medicina dell'anima soprattutto in questo difficile periodo. «È un progetto a cui tengo molto - ha affermato - lo scoglio più grosso era rappresentato dal protocollo di sanificazione dei libri. Per questo ho pensato a un procedimento che permettesse di usufruire dei libri in assoluta sicurezza. Chiunque chieda un libro a domicilio dalla biblioteca di Casier avrà la certezza di toccare carta messa in quarantena, tra un prestito e l'altro, in ambiente sanificato». L'iniziativa è riservata ai residenti di Casier in possesso della tessera della biblioteca che chi non ha può richiedere. Nell'attesa che questa situazione si risolva, nei comuni dove il servizio non è attivo o è sospeso dalle biblioteche consigliano di attingere al consistente patrimonio digitale di ebook, giornali, riviste e audiolibri disponibile gratuitamente nel portale http://tvb.bibliotechetrevigiane.it/SebinaOpac/.do.

