CONEGLIANO Gli anziani di casa Fenzi contagiati dal coronavirus non verranno trasferiti in ospedale, se non, ovviamente, in caso di necessità. Saranno i medici dell'Usl ad andare a seguirli direttamente in casa di riposo. Gianni Zorzetto, presidente del centro servizi, tre giorni fa aveva scritto all'azienda sanitaria chiedendo di poterli trasferire in ospedale per far fronte allo stato di assoluta emergenza a seguito dei drammatici sviluppi del contagio. L'Usl, però, non vuole rischiare un nuovo focolaio in ospedale, come quello esploso in febbraio nella Geriatria di Treviso. Ma la situazione a casa Fenzi resta tesissima. Più della metà degli anziani è stata contagiata dal Covid-19. Esattamente 100 anziani su 184 (89 senza sintomi e 11 con sintomi lievi). Quasi il 55%. E a questi si aggiungono 36 operatori. Praticamente un quarto dei 160 in servizio.

Gli esiti dei controlli sono stati resi noti ieri dall'Usl. Quest'ultima ha fatto il punto anche sui decessi: «I dati ufficiali evidenziano, ad ora, 7 decessi di pazienti con Covid specificano tre nella struttura e quattro ricoverati in ospedale». Ma anche su questo fronte, il più doloroso, sembra esserci una diversità di vedute tra la casa di riposo e l'Usl. «Dal primo al 15 aprile sono deceduti 25 ospiti ha messo nero su bianco Zorzetto un numero congruo, a giudizio dei medici della struttura, riconducibili a cause da Covid-19». Lo stesso presidente ha rivelato che la separazione tra gli ospiti positivi e negativi è scattata solo l'11 aprile. Sottolineando anche che in seguito due anziani sono mancati con sintomi simili a quella del Covid-19 nonostante fossero risultati negativi al test rapido. Da qui la richiesta all'Usl di fare un passo in più: «Al fine di separare con più efficacia gli ospiti, si chiede il tampone per la verifica effettiva del contagio anche sugli ospiti risultati negativi al test veloce». L'azienda sanitaria, dal canto proprio, specifica che la consulenza della propria task force dedicata alle case di riposo non è mai venuta meno. La squadra guidata da Franco Moretto, assieme al medico coordinatore della struttura, Lucia Dalla Torre, e del primario di Malattie infettive, Pier Giorgio Scotton, valuta i pazienti positivi e attiva le terapie necessarie. Ma c'è anche il problema del personale. Dalla casa di riposo hanno evidenziato che il 42% dei dipendenti è in malattia. L'Usl si è mossa per trovare altri operatori, aprendo pure alla possibilità di impiegare propri dipendenti. L'ultimo scontro riguarda le mascherine. «La fornitura da parte del distretto socio-sanitario non è sufficiente al bisogno giornaliero», ha rivelato Zorzetto. Secca la replica: «Da quando è emerso il focolaio, l'Usl ha fornito tutti i dispositivi richiesti dalla direzione della struttura. Dal 27 marzo sono state fornite 4.975 mascherine chirurgiche, 1.710 mascherine Ffp2, oltre a camici, visiere, gel disinfettante».

In tutto ciò i familiari degli anziani sono sul piede di guerra. Pronti a rivolgersi al tribunale. «Il coronavirus è entrato come un gatto in una voliera dice Vittorio Zanette, presidente del comitato dei familiari e verso di noi non c'è stata trasparenza. Ora basta, credo che qualcuno dovrà risponderne anche legalmente». «Le ultime informazioni di cui ero in possesso parlavano di una sessantina di ospiti e di circa 25 operatori positivi. Ieri ho saputo di numeri ben più alti conclude continuiamo a non sapere quasi nulla dei nostri parenti ricoverati a casa Fenzi nonostante avessimo chiesto di fornire i dati almeno attraverso il sito web dell'istituto. Come mai altre case di riposo sono riuscite a limitare al massimo i contagi mentre casa Fenzi no? Adesso basta, stiamo parlando di questioni di vita o di morte perciò qualcuno ne dovrà rispondere».

