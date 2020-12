IL CASO

CODOGNE' Due fratelli, due religiosi, mancati uno a pochi giorni dall'altro per le conseguenze dell'infezione da Covid-19. A pochi giorni dalla morte di padre Giovanni Sessolo, 94 anni, si è spento anche il fratello, padre Pietro Sessolo, 91 anni, missionario dei Verbiti, spentosi la notte tra venerdì e sabato. Le sue condizioni si sono progressivamente aggravate dopo un malore accusato lo scorso 6 dicembre, che gli impediva addirittura di reggersi in piedi. «Mio fratello Pietro era un uomo forte non si era mai ammalato in tutta la vita - racconta commossa Giacinto Sessolo, ex sindaco di Codogné -. Amava la montagna e faceva lunghe passeggiate». A settembre padre Pietro aveva festeggiato il suo 91esimo compleanno in concomitanza con il 65 anni di sacerdozio. Oltre al fratello Giovanni, mancato il 9 dicembre, anche la sorella aveva preso i voti, suor Maurina, delle Figlie di San Giuseppe del beato Caburlotto. Due perdite incolmabili per una famiglia dai solidi principi religiosi che si è vista portare via due dei suoi componenti in meno di due settimane. In entrambi i casi, ad aggravare le loro condizioni, è stato il coronavirus.

LA FIGURA

Durante la Seconda Guerra Mondiale padre Pietro era entrato a Varone e aveva proseguito gli studi a Roma. Ordinato nel 1955, ha ricevuto come prima missione un servizio come formatore e insegnante in Spagna. Nel 1993 viene trasferito a Varone (Trento), dove ha iniziato il periodo di servizio pastorale come parroco e collaboratore in varie comunità della diocesi di Trento. «Il suo servizio è stato assiduo e molto apprezzato ovunque - afferma padre Gianfranco Maronese, Rettore della Casa dei Verbiti di Varone -. Sono stati anni di vicinanza ai fedeli e di costante attività di presenza a favore delle varie parrocchie, che lo ricordano ancor oggi con grande stima e riconoscenza». Dal 2015 padre Pietro condivideva la vita religiosa nella comunità di Varone, «dove sarà sempre viva - lo ricordano - la sua immagine di uomo e consacrato di studio, di ricerca, di servizio pastorale e di grande umanità, come un fedele confratello e missionario». . I funerali saranno celebrati il 23 dicembre a Codogné nella chiesa arcipretale di SantAndrea alle 10.30.

L'APPELLO

È un dato di fatto che il coronavirus stia mietendo molte vittime fra i più anziani, soprattutto nel contesto delle case di riposo. Nell'Asolano, nelle ultime settimane, è esploso l'ennesimo focolaio in una Rsa, in questo caso al centro anziani Aita di Pieve del Grappa. La struttura ora ha chiesto aiuto all'Usl per poter avere personale aggiuntivo, proveniente direttamente dagli ospedali, in modo da affrontare la situazione al meglio. Fino a metà novembre la casa di riposo non aveva registrato nemmeno un caso di Covid. Poi il virus è arrivato anche qui. L'ultimo aggiornamento indica il contagio di 46 ospiti. Più altri 15 risultati positivi al test rapido, per i quali si attende l'esito del tampone molecolare. Anche alcuni operatori sono risultati contagiati. All'inizio di dicembre la struttura ha chiesto all'Usl di aderire alla convenzione per poter contare su infermieri e oss degli ospedali pronti a coprire turni di assistenza nei centri più in difficoltà. Alla fine della settimana scorsa è arrivato il via libera dell'azienda sanitaria. «Con la collaborazione della task force dell'Usl, del medico coordinatore e dei medici operanti nella struttura, si stanno applicando le procedure previste al fine di contrastare il virus e arginare la sua diffusione scrive la coordinatrice amministrativa Giuseppina Morosin nella lettera inviata ai familiari degli ospiti i medici della struttura, inoltre, sempre in accordo con la task force coronavirus e con il medico coordinatore, stanno mettendo in atto le strategie per affrontare l'epidemia con le cure mediche più appropriate, anche in base alle patologie pregresse dei singoli ospiti».

Pio Dal Cin

(ha collaborato Mauro Favaro)

