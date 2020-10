IL CASO

CASTELFRANCO Voto per le amministrative negato a chi è in quarantena. Sono un centinaio i cittadini che non hanno potuto prendere parte alla votazione per eleggere il loro sindaco per i prossimi 5 anni perché positivi al Covid 19. «Non è giusto - dicono - perchè per le regionali e il referendum si è potuto fare, mentre per le comunali no»? Coloro infatti che sono risultati positivi al Coronavirus o che hanno contatti diretti chiusi in via precauzionale nelle proprie abitazioni per una quarantena di 15 giorni, non solo non possono recarsi alle urne ma non possono nemmeno votare da casa, come è stato possibile per la partita regionale. Il Ministero non ha infatti previsto un sistema di voto a distanza o alternativo per le elezioni amministrative dedicato ai positivi in quarantena. E non lo aveva previsto nemmeno per il primo turno quando, a Castelfranco circa una settantina di persone ha espresso la propria preferenza solamente per il referendum e per le regionali ma non per le amministrative. Se l'assenza della scheda per votare il primo cittadino, al primo turno di fine settembre non ha pesato molto, al ballottaggio invece pesa come un macigno per chi è in quarantena e, nella giornata di ieri, la prima alle urne, hanno alzato la voce. Ma, senza ottenere risultai. Il problema sarebbe infatti a monte.

IL DECRETO LEGGE

«Per le elezioni comunali non è stato previsto il voto a domicilio, non si è votato con questa modalità nemmeno al primo turno spiega la Prefettura Il decreto legge ha previsto questo servizio solo per la consultazione referendarie e per le regionali». Le stesse parole escono anche dall'ufficio elettorale di Castelfranco. «Il Ministero ha dato queste disposizioni. Per le amministrative non è stato previsto nulla nemmeno in occasione del primo turno dove invece i cittadini in quarantena hanno potuto far richiesta per votare il referendum e le regionali come comunicato tramite il sito». A Castelfranco, al momento ci sono 30 residenti in isolamento domiciliare positivi al Covid 19 ma asintomatici, 65 persone che hanno avuto contatti con positivi e quindi sono stati posti in via preventiva in quarantena e un soggetto sintomatico.

I NUMERI

Un centinaio di persone quindi non possono votare e contribuire così a decidere il futuro amministrativo della città. Un numero di voti che potrebbe incidere a favore di uno o dell'altro candidato ribaltando in caso di distacco di poche voti anche il risultato definitivo. Al primo turno invece erano una settantina i cittadini in quarantena. Alcuni di loro hanno espresso il proprio voto per il referendum e per le regionali ma non per le amministrative e, se non hanno completato il periodo di quarantena di 15 giorni, non potranno farlo nemmeno ora. A raccogliere le istanze dei cittadini in quarantena è stato anche uno dei candidati sindaci in corsa al primo turno, Lorenzo Angelo Zurlo che si dice rammaricato per questa situazione. «A mio parere non si tratta di una banale dimenticanza ma della necessità di lavorare in collaborazione e in maniera attiva», afferma Zurlo. Al primo turno quei 70 voti avrebbero spostato di poco l'ago della bilancia aprendo comunque le porte per il ballottaggio con il 47% e il 25% rispettivamente a Marcon e a Sartoretto ma in ogni caso, anche in questa sfida a due, quel centinaio di preferenze dovrebbero essere considerate importanti quanto quelle espresse da chi non poteva muoversi a causa del Covid per le elezioni regionali e per il referendum.

Lucia Russo

