IL CASO

CASALE Non si placa il focolaio nella casa di riposo di Casale sul Sile: anche il direttore è stato colpito dal coronavirus. Michele Basso, 43 anni, guida del centro servizi per anziani Cosulich, già sindaco di Meolo, è risultato positivo al test per il Covid-19. Adesso è in isolamento domiciliare e continua a gestire la struttura a distanza in un momento così difficile è fondamentale. A Casale sul Sile infatti sono stati contagiati 43 anziani su 83. E sono emerse anche 17 positività tra il personale. «Sono risultato positivo conferma Basso per fortuna sto abbastanza bene. La Cosulich non è rimasta senza guida: continuo a gestire il centro per anziani, assieme ai nostri validi collaboratori, attraverso il telefono e le videoconferenze».

LA SITUAZIONE

Qui si è sempre in emergenza. Il primo piano della struttura è stato isolato e dedicato agli ospiti colpiti dal coronavirus. Ma si resta al livello di guardia, tanto che l'Usl sta valutando con la Regione la possibilità di trasformare il centro di Casale sul Sile direttamente nella prima casa di riposo Covid della Marca. L'ipotesi sul tavolo è quella di trasferire le persone non contagiate in altre strutture, come ad esempio l'Israa di Treviso. Si attende la decisione definitiva. «Non ci è ancora stato comunicato nulla spiega Basso eventualmente, però, credo avrebbe più senso spostare gli anziani positivi nei settori già dedicati al Covid». Il riferimento è alle aree isolate ricavate nella casa di riposo di Vedelago e nella casa Luigi e Augusta di Ormelle.

LA TASK FORCE

L'azienda sanitaria, intanto, ha messo a punto una task force guidata da Franco Moretto per gestire i casi nel territorio. E a breve dovrebbe arrivare un aiuto sul fronte del personale: tre cooperative, Orchidea, Girasole e Terra Fertile, si sono messe a disposizione per inviare operatori dove c'è più bisogno. Nemmeno il volontariato resta a guardare. Il coordinamento Treviso Sud, in particolare, sostiene una raccolta fondi avviata sulla piattaforma Gofundme.com per aiutare la struttura di Casale. In pochi giorni sono stati raccolti oltre 4mila euro. «L'associazione Ca' dei Fiori è una realtà del nostro territorio che sta vivendo un momento doloroso e difficile sottolinea Marcello Criveller, presidente del coordinamento dobbiamo aiutarla concretamente: è un patrimonio prezioso di tutta la comunità, non solo di Casale sul Sile. È il momento della solidarietà di tutti, senza se e senza ma».

GLI ALTRI FRONTI

La Cosulich rappresenta il caso più eclatante. Ma non l'unico. Nei giorni scorsi nel centro per anziani Santa Maria de' Zairo di Zero Branco erano emerse 12 positività tra il personale. Attualmente sono 12 le case di riposo sotto la lente dell'Usl. Fino ad oggi sono stati eseguiti i tamponi su 366 anziani. E il 42% è risultato positivo. Questa mattina, come da calendario, tocca al Menegazzi dell'Israa. Per arginare i contagi, l'azienda sanitaria ora ha deciso di sottoporre progressivamente tutti gli ospiti e gli operatori ai nuovi test rapidi capaci di evidenziare nel giro di 15 minuti, attraverso una piccola puntura sul polpastrello, se una persona è positiva al Covid-19. E prima ancora si procederà a controllare quotidianamente il personale che entra in servizio. «Puntiamo a misurare ogni giorno la febbre agli operatori, prima che entrino nelle strutture tira le fila Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl così da ridurre il rischio che qualcuno possa portare il virus all'interno dei centri per anziani».

M.Fav.

