Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOCAPPELLA MAGGIORE Motivi di lavoro, ma anche l'insofferenza per un sistema, che con la pandemia «ha stravolto il tessuto sociale», e per uno Stato «che ha attuato scelte forti che, per gestire questa situazione, hanno ignorato alcuni dei principi fondamentali della nostra Costituzione». Passo indietro del capogruppo di maggioranza Loris Gava. Il consigliere ha comunicato al sindaco Vincenzo Traetta e ai consiglieri comunali di...