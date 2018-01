Il Carnevale cambia pelle: la sfilata termina a piazza Vittoria

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA NOVITA'TREVISO Il carnevale trevigiano cambia pelle, a cominciare da organizzazione e tragitto: i carri non concluderanno più la loro sfilata in piazza dei Signori ma - è questa la novità più importante, in piazza Vittoria. L'edizione 2018 verrà interamente organizzata dall'associazione Carnevali di Marca, l'unica a partecipare al bando pubblicato da Ca' Sugana. Tramonta così l'era di Carlo Balliana, scultore di fama per che per vent'anni ha messo la sua firma sulla selezione dei carri e su tutte le principali scelte organizzative.