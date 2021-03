IL CANTIERE

TREVISO «Sono queste le cose che mi danno soddisfazione». Il sindaco Mario Conte commenta con un sospiro di sollievo la conclusione dei lavori in via Tommaso Salsa, dove sono state cambiate le condotte fognarie. Un intervento a tempo di record: cantiere aperto venerdì pomeriggio e chiuso ieri verso le 14,30. «I lavori sono terminati con un giorno di anticipo - sottolinea - la loro chiusura era prevista per lunedì mattina, ma l'impresa ha saputo lavorare con grande professionalità». L'intervento è stato fatto all'altezza dell'incrocio tra via Salsa e via Gasparinetti dove i tecnici hanno lavorato per due giorni e mezzo alla sostituzione di un collettore per le acque nere che dovrà servire tutto il quartiere. Questo ha provocato disagi per i residenti e forti rallentamenti al traffico. Proprio per limitare al minimo i problemi, l'amministrazione ha chiesto all'impresa di lavorare nel fine settimana e anche di sera. «La via è stata riaperta al traffico con un giorno di anticipo - dice Conte - c'è stato qualche disagio, è vero, ma si è scelto di lavorare di sabato e domenica proprio per ridurre al minimo l'impatto. Qualcuno però, ha colto l'occasione per fare polemica. Fortunatamente hanno vinto la programmazione, la professionalità e la sensibilità alle esigenze dei cittadini». Soddisfatto anche l'assessore ai Lavori Pubblici Sandro Zampese: «L'intervento è stato concluso a tempo di record - osserva - standard ai quali ci ha abituato l'impresa Coletto Strade. Grazie al loro lavoro, a tutti i tecnici coinvolti nella importante riqualificazione del quartiere, all'opera della polizia locale ed alla pazienza di residenti e commercianti».

