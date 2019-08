IL CANTIERE TREVISO Il polo operatorio centralizzato della nuova cittadella sanitaria

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CANTIERETREVISO Il polo operatorio centralizzato della nuova cittadella sanitaria del Ca' Foncello verrà attivato non appena sarà finita la struttura oggi in fase di costruzione. Non si attenderà il completamento dei traslochi di tutti i settori e di tutti i reparti all'interno del monoblocco che sta crescendo accanto al pronto soccorso. Dopo l'ultimazione del fabbricato, verrà subito inaugurato. FUNZIONALITA'L'edificio sarà pronto per il 2021. Una volta finiti i lavori, il polo operatorio verrà attivato nel giro di un mese. «La...