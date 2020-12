IL CANTIERE

TREVISO Il nuovo cuore pulsante dell'ospedale di Treviso entrerà in funzione all'inizio del 2022. E sarà a prova di epidemia. Tutti si augurano che per quel momento l'emergenza coronavirus possa essere finalmente alle spalle. In ogni caso, il nuovo Ca' Foncello avrà tutte le strutture necessarie per gestire al meglio eventuali contagi. Nonostante il Covid, si è ormai entrati nell'ultimo anno di lavori. Il monoblocco centrale, quello che ospiterà i letti ad alta tecnologia, l'area delle urgenze, le nuove terapie intensive e il polo chirurgico unico, vede il traguardo.

IL CRONOPROGRAMMA

La conferma arriva direttamente da Francesco Mandruzzato, responsabile della gestione degli investimenti di Lendlease e amministratore delegato di Ospedal Grando, la società che raggruppa le aziende che stanno realizzando il nuovo Ca' Foncello, a partire dalla Carron Costruzioni Generali. «Il monoblocco verrà consegnato, pronto per l'uso, per la fine del 2021. E potrà subito entrare in funzione, di pari passo con il progressivo trasferimento dei reparti fa il punto adesso procederemo con il completamento della facciata. Nel giro di due, tre mesi si potrà già vedere la configurazione del nuovo edificio. E nei mesi successivi installeremo tutte le finiture». L'esplosione dell'emergenza coronavirus non ha fatto saltare il cronoprogramma del project financing da oltre 250 milioni di euro per la nuova cittadella sanitaria. «La condivisione dei protocolli che erano già stati definiti dai nostri colleghi che lavorano tra la Cina e Singapore ci ha permesso di reagire velocemente spiega l'ad di Ospedal Grando c'è stato solo un mese di rallentamento dei lavori». Il monoblocco è arrivato al grezzo. Ora si andranno a completare i 6 piani (gli ultimi tre destinati alle degenze) di quello che sarà il fulcro della nuova cittadella sanitaria.

DISPOSIZIONI INTERNE

L'organizzazione di ogni livello prevede moduli da 24 posti letto ciascuno, dotati di una stanza singola a pressione differenziata e con filtro sanitario per pazienti da tenere in isolamento. Nel nuovo stabile troveranno posto tutte le funzioni più intensive e tecnologiche: dalle sale operatorie alle rianimazioni, dai reparti di chirurgia alla diagnostica per immagini e alla radioterapia, più l'area parto e le degenze di ostetricia. «Ogni spazio è stato progettato tenendo conto della flessibilità necessaria per affrontare anche le situazioni critiche, come le epidemia evidenzia Mandruzzato sono stati previsti servizi di altissima specializzazione, come le sale operatorie ibride per gli interventi con i robot e le terapie intensive ampie e centralizzate, con la possibilità di modularli, così da renderli adeguati a ogni possibile circostanza». I piani saranno allineati e integrati all'attuale edificio centrale del pronto soccorso, che nella seconda fase del progetto sarà ristrutturato. «Dopo la consegna del monoblocco, inizierà la seconda fase del progetto della cittadella sanitaria. L'obiettivo è portare a termine l'intero intervento tra la fine del 2023 e l'inizio del 2024, arrivando a consegnare un ospedale completamente nuovo».

IL POLO UNIVERSITARIO

All'interno dello stesso progetto c'è anche il nuovo polo formativo pensato per accogliere fino a quasi mille studenti, compresi quelli dell'intero corso di laurea in Medicina e chirurgia che l'Università di Padova ha aperto da quest'anno nella sede di Treviso. «Le aule e i laboratori troveranno posto nello stabile ex Vetrelco conclude Mandruzzato sono già in corso le attività necessarie per la messa in sicurezza dei terreni. Contiamo di consegnare il nuovo polo universitario nel giro di un paio d'anni». (m.fav)

