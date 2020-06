IL CASO

TREVISO Ryanair annuncia la ripartenza dei voli sia per l'Italia che per l'estero, altro segnale di un progressivo ritorno alla normalità. Ma nell'elencare gli aeroporti su cui i propri vettori torneranno a decollare e atterrare cita solo Venezia e Verona. Non quello di Treviso. Una notizia che non ha fatto piacere a nessuno in città, ma che non è stata nemmeno un fulmine a ciel sereno. Negli ultimi giorni ci sono stati intensi contatti tra il presidente di Save Enrico Marchi, il sindaco Mario Conte e l'assessore regionale al Turismo Federico Caner, tra le altre cose anche consigliere comunale a palazzo dei Trecento. Tante telefonate per ribadire un concetto: Save è pronta a riaprire lo scalo trevigiano anche prima di ottobre. Marchi lo ha ribadito sia a Conte che a Caner. L'unica condizione è che le compagnie garantiscano un numero adeguato di voli. Da ottobre in poi, in base agli accordi presi, il problema non si pone. Prima però ci sono ancora parecchi vuoti da riempire. Ma se Ryanair, e non solo, avesse l'intenzione di attivare nuovamente le rotte sullo scalo trevigiano, non troverebbero ostacoli di sorta.

SPIRAGLI

«Per quanto ci riguarda - sottolinea l'assessore Caner - stiamo lavorando a delle promozioni con le compagnie aeree per rilanciare il territorio veneto. In questo contesto è fondamentale anche l'aeroporto di Treviso. Marchi ci ha garantito che Save è pronta a riaprirlo prima di ottobre, ma dipende dai voli. Dipende quindi dalle compagnie e da quello che vogliono fare. Noi, comunque stiamo lavorando in questa direzione». Lunedì il presidente Marchi si è sentito anche con Conte ribadendo due concetti: per Save l'aeroporto Canova resta strategico e gli investimenti su Treviso, oltre 53 milioni di euro, sono tutti confermati. «Non sono preoccupato - spiega il sindaco - e spero vivamente che l'aeroporto riparta prima di ottobre, vorrebbe dire che il comparto turismo della nostra provincia ha ripreso a funzionare a pieno regime. Le scelte attuali di Ryanair possono dispiacere, ma sono comprensibili: stanno riprendendo gradualmente la loro attività di volo e hanno deciso di ripartire con Venezia e Verona, due aeroporti che coprono due fette diverse della regione. Treviso è contiguo allo scalo di Venezia: è ovvio che, in una fase di ripartenza, si cominci attivando lo scalo più grande e poi quello più piccolo».

LE ROTTE

Ryanair riparte con 22 rotte da Venezia. I primi a essere ripristinati sono stati i voli per Palermo e Catania, Bari e Valencia. Le restanti 18 rotte verranno riattivate nelle prossime settimane: Lamezia Terme, Napoli, Brindisi, Cagliari, Barcellona, Londra-Stansted, Bristol, Malta, Bruxelles-Charleroi, Dublino, Edimburgo, Ibiza, Manchester, Siviglia, Midlands Orientali, Berlino-Schönefeld, Londra-Southend, Malaga. Il programma operativo da e per l'aeroporto di Verona include invece in tutto sei rotte: Palermo, Cagliari, Brindisi, Londra-Stansted, Dublino e Birmingham. Per entrambi gli scali, dal primo luglio, Ryanair incrementerà ulteriormente il numero di rotte e la loro frequenza, come parte integrante del calendario per l'estate 2020. All'appello manca l'aeroporto trevigiano Canova, che resta ancora in sospeso: il pressing sulle compagnie aeree continua e a Ca' Sugana sperano di vedere i primi voli decollare non oltre settembre.

Paolo Calia

