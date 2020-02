LA DECISIONE

TREVISO Il liceo Canova ha annullato i viaggi di istruzione in Cina. Il programma prevedeva che una quarta del liceo linguistico, nella quale si studia proprio il cinese, partisse il 24 marzo per due settimane di approfondimento a Pechino, capitale della Cina. A causa dell'allerta per il coronavirus, però, il viaggio è stato definitivamente annullato. Se ne riparlerà il prossimo anno, con la speranza che l'emergenza finisca il prima possibile.

LA FARNESINA

«Abbiamo cancellato il viaggio di istruzione a Pechino subito dopo la decisione dell'unità di crisi della Farnesina di sconsigliare i viaggi in Cina spiega la preside Mariarita Ventura davanti a una presa di posizione del genere, seguita dal blocco dei collegamenti aerei diretti, non potevamo agire diversamente».

Non ci sono state richieste particolari da parte delle famiglie degli studenti interessati. La scuola di via Mura di San Teonisto si è immediatamente mossa in modo autonomo dopo la comunicazione diffusa dal ministero degli Esteri. Anche le altre scuole trevigiane non perdono l'occasione per ricordare che oggi i viaggi verso il Paese dell'Oriente sono sconsigliati.

«Sono sconsigliati si legge nelle circolari per ridurre il rischio generale di infezioni respiratorie acute alla luce della situazione epidemiologica relativa all'infezione da 2019-nCov». Per la stessa ragione si raccomanda alle famiglie di informare tempestivamente i docenti nel caso di rientro a scuola di un alunno proveniente dalla Cina.

L'OFFERTA FORMATIVA

Gli studenti del liceo linguistico del Canova studiano contemporaneamente tre diverse lingue straniere. Il piano dell'offerta formativa dell'istituto trevigiano prevede che nell'arco del percorso di studio le classi del linguistico partecipino a viaggi di istruzione in tre paesi dove si parla le lingue studiate dai ragazzi.

In Cina, in particolare, gli studenti trevigiani vengono normalmente accolti nella cittadella dell'università di Pechino. Dopo aver studiato il cinese per quattro anni, qui hanno la possibilità di misurarsi direttamente con lezioni di livello universitario. Per quest'anno, però, non se ne farà nulla. Il viaggio di istruzione verso Oriente è stato cancellato. E ormai non sarà più possibile recuperarlo entro giugno. La speranza è di poter tornare a organizzarlo già nel prossimo anno scolastico. (mf)

