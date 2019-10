Il cane da caccia irrompe in giardino: paura per due bimbi di 2 e 9 anni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

All'improvviso i bambini che strillano e piangono e il rumore di un cane che abbaia insistentemente mentre corre da una parte all'altra del giardino dove i piccoli, uno di 2 e l'altro di 9 anni stavano giocando convinti di essere al sicuro. Sabato mattina sono stati attimi di autentica paura quelli vissuti da Raffaela Terzi, residente in Via Casette a Monigo. La donna è subito corsa fuori nel tentativo di proteggere per proteggere i suoi due figli da quella che, vista dall'interno della abitazione, sembrava essere una situazione di grande...