Il cane antidroga Hitch è la star dei vigili urbani

POLIZA LOCALETREVISO I bambini sono saliti sulle auto, qualcuno ha anche fatto partire la sirena provando anche una certa soddisfazione, altri hanno ammirato le moto o le speciali mountain bike utilizzate per le pattuglie nei parchi, tutti invece sono rimasti letteralmente stregati da Hitch, il cane antidroga in dotazione all'unità cinofila. È stato un vero successo la prima edizione dell'Open Day della Polizia Locale che ieri pomeriggio, in piazzetta Aldo Moro, ha allestito un'esposizione dei propri mezzi portando in mezzo alla gente i...