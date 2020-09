IL CAMBIO

TREVISO Da settembre la dottoressa Monica Cattaruzza è la direttrice sanitaria dell'Advar. Raccoglie l'eredità del dottor Antonio Orlando, oncologo e medico palliativista, che per 32 anni ne è stato il direttore sanitario, coordinando le équipes di cure palliative, sia a domicilio che all'hospice Casa dei Gelsi.

ERA IL MOMENTO

«Ho colto il momento giusto - dice il medico - L'anagrafe segna ormai le 75 primavere. Cinquant'anni della mia attività professionale li ho trascorsi accanto agli ammalati, 32 anni in Advar, praticamente l'ho fatta nascere e crescere fino ad essere la realtà apprezzata di oggi. E poi l'hospice Casa dei Gelsi che ho diretto dalla sua apertura nel 2014» dice il dottor Orlando. Assicurando che è arrivato il momento di pensare alla sua famiglia, al nipotino che sta arrivando e ai tanti hobby a cominciare dall'orto e dalla musica, che suona con il suo pianoforte. «Non sono preoccupato per l'Advar, il passaggio di consegne avviene nel segno della continuità. La dottoressa Cattaruzza, da sempre il mio braccio destro, per professionalità, esperienza e grande passione rappresenta il mio naturale successore. Casomai sono preoccupato un po' per me stesso, perché cambierà radicalmente la mia vita. Mi mancheranno gli ammalati che sono stati da sempre il motivo ed il senso della mia vita, il mio impegno quotidiano. Anche l'Hospice, la mia seconda casa. Ma era tempo di voltare pagina». Un pensiero ad Anna Maria Rizzotti, anima dell'Advar. «Sono particolarmente grato alla presidente, Anna Mancini, per avermi consentito di dedicarmi alle cure palliative in tempi pioneristici, era la fine degli anni 80, e di poterle poi portare sul nostro Territorio contribuendo alla loro conoscenza e diffusione» sottolinea il dottor Orlando, che ha da sempre sposato la filosofia delle cure palliative come garanzia di dignità per il malato.

LA CROCIATA

Una crociata la sua, spalleggiata con forza dalla presidente dell'Advar, quando le cure palliative erano considerate poco più di niente che negli anni si è rivelata vincente. Una battaglia fatta di piccoli passi e collaborazioni decisive che ha dato vita alla Rete di cure palliative, pensate per garantire dignità al malato ma sempre con un occhio e un supporto anche all'intera famiglia.

«Continuerò ad occuparmi e a diffondere la cultura delle cure palliative, quel tipo di Medicina che non guarisce ma cura, che accompagna l'ammalato garantendogli dignità e libertà fino alla fine della vita. Per il nuovo anno si sta pensando ad un nuovo progetto. Il Cda dell'Advar sta ideando l'istituzione di un Comitato Etico- Clinico. Sarà tutto da inventare, ma io ci sarò» conclude il dottor Orlando.

«In ringraziamento di quanto ha fatto - afferma la presidente Anna Mancini Rizzotti - il dottor Orlando sarà insignitoo del titolo di Direttore Sanitario Emerito». Nel prendere il testimone la collega Monica Cattaruzza, al suo fianco da 25 anni, dice: «Prendere il testimone significa custodire ciò che viene consegnato, per mantenerlo e farlo crescere: i valori della nostra associazione».

Valeria Lipparini

