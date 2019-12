Il cambio di commissione all'origine della retromarcia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SOTTO LA LENTE TREVISO A far propendere il ministro per lo stop al masterplan con rinvio per una nuova valutazione, sarebbe stato il fatto che la commissione è cambiata. Chi ha dato il primo okay tecnico ha lasciato il posto a nuovi membri che secondo il ministero, necessariamente devono rivalutare parametri e condizioni. Tra le criticità condivise ci sarebbe l'assenza di una valutazione sanitaria con il coinvolgimento anche dell'istituto superiore della sanità.POCHI DUBBIIl comitato contrario allo sviluppo dell'aeroporto non ha dubbi....