PIEVE DI SOLIGO È mancato ieri mattina a 74 anni un mito del calcio locale conosciuto come Sivori, Carlo Misasi. Malato dal 2019 di Alzheimer, era ospitato al Bon Bozzolla di Farra di Soligo, da dove il 15 dicembre era stato trasferito in gravi condizioni all'ospedale di Vittorio Veneto. Carlo Misasi era il fratello di un maresciallo dell'esercito, Alessandro, scomparso qualche anno fa. Era stato lui a farlo venire in Veneto con la madre dalla Calabria quando aveva 15 anni, dopo la morte del padre. Da sempre appassionato di calcio, Carlo ha iniziato a giocare a Vazzola nella stagione 1963-64 distinguendosi subito per le sue doti calcistiche che in seguito gli sarebbero valse il soprannome di Sivori. Nel 1974 il trasferimento a Pieve di Soligo dopo il matrimonio con Graziella, dalla quale ha avuto una figlia, Federica. Giocando con la Pievigina ha vinto nel 1973-74 il campionato di prima categoria. Ha inoltre giocato con la Cisonese e il Refrontolo. «Un vero appassionato di calcio e di sport - ricorda la figlia Federica - giocava a tennis e gli piaceva andare in mountain bike. Ha giocato a calcio fino a 40 anni. Assieme all'adorata nipotina Giorgia, mia figlia, ci piace immaginarlo nelle distese celesti a dribblare Maradona e Rossi». Uno dei suoi amici, Gianni Sossai, lo ricorda così: «Era un personaggio singolare fin da giovane quando aveva trovato nel calcio il suo modo di essere: veloce come un fulmine, ubriacava i difensori con suoi movimenti quasi acrobatici. Aveva intuito. Ha giocato in molti club del territorio, era un motivatore e trascinava tutti con il suo carisma, anche sul lavoro. Sembrava un duro, ma era generoso e se poteva aiutava tutti». Carlo Misasi era imprenditore di se stesso e gestiva a Trevignano un'attività di commerciante di funghi che ha smesso quando ha raggiunto l'età per la pensione nel 2000. Era ospite della Rsa di Farra dal 2019 in seguito all'aggravarsi della sua malattia e ieri, dopo soli dieci giorni dal suo trasferimento al nosocomio vittoriese, si è spento. Il rosario verrà recitato questa sera alle 19.15 nel duomo di Pieve di Soligo, il funerale si terrà lunedì alle 14.30.

