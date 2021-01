L'INIZIATIVA

TREVISO Consegnato il braccialetto d'oro alla prima nata dell'anno all'ospedale Ca' Foncello. A ricevere l'omaggio, offerto dalla gioielleria e oreficeria dei fratelli Daniela ed Enrico De Wrachien di Treviso in collaborazione con Il Gazzettino è stata la piccola Aisha Esmeralda, primogenita di Eros Marchi e Tania Baras Villa residenti nel quartiere Santa Bona. Il primo vagito del nuovo anno al reparto ostetricia del Ca' Foncello alle 8.09 del 1 gennaio scorso è stato ancora una volta di una femminuccia. Aisha Esmeralda Marchi Baras Villa porta i cognomi di entrambi i genitori e alla nascita pesava poco più di tre chili e mezzo. «Siamo felicissimi di questo omaggio, come siamo felicissimi di essere diventati genitori della nostra meravigliosa piccola, siamo onorati» hanno affermato mamma e papà. I fratelli De Wrachien continuano così l'iniziativa di omaggiare la prima nuova vita di ciascun anno con il braccialetto d'oro, ideata dal padre Silvano 31 anni fa in collaborazione con la testata Il Gazzettino. «Una tradizione che dopo il terribile 2020 vuole essere un elogio alla vita in contrapposizione alla pandemia» ha sottolineato Enrico De Wrachien alla consegna del braccialetto avvenuta nel negozio nella zona della Pescheria. Aisha Esmeralda è la primogenita di Eros e Tania, sposati da tre anni dopo essersi conosciuti a Santo Domingo dove Eros, già campione di intaglio, ha lavorato come cuoco. Il braccialetto d'oro andrà anche al primo maschietto nato a Treviso, anche lui l'1 gennaio, Ernesto Savinelli.

M.Mir.

