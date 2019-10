Il Botteniga si mette in mostra per lanciare la pista ciclabile

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PROGETTOTREVISO Un percorso naturalistico, da fare in bicicletta o a piedi, per arrivare dalla città alle sorgenti del Sile senza mai abbandonare zone verdi e prati. Un tracciato che si snoda da via Montello e da viale Luzzati attraversando via Santa Bona Vecchia. E ancora: una pista ciclabile che colleghi via San Pelaio con via Santa Bona per consentire ai ragazzi provenienti da Santa Maria del Rovere, Selvana e la zona di San Bartolomeo di raggiungere in sicurezza il polo scolastico di strada Ovest dove ci sono il Liceo Scientifico, il...