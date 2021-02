IL BOOM

TREVISO Non solo tamponi. Scatta la corsa al test sierologico in farmacia. Sono molti i trevigiani, tra i quasi 59mila colpiti dal coronavirus, che ora vogliono sapere se hanno effettivamente sviluppato gli anticorpi. Proprio per questo si stanno moltiplicando le richieste alle farmacie per l'esame sierologico, cioè il cosiddetto pungidito. Quest'ultimo non dà certezze: non si può avere la garanzia di essere protetti. In attesa del vaccino anti-Covid, però, il test può fornire un'indicazione. «Le richieste stanno aumentando conferma Franco Gariboldi Muschietti, presidente di Farmacieunite ma sulla vendita del test sierologico deve ancora essere fatta chiarezza». Al momento alcune farmacie lo vendono senza problemi. Altre invece no. Si va a macchia di leopardo. Perché? «Perché c'è una contraddizione fa chiarezza lo stesso Muschietti dalle indicazioni nazionali sembra che il test sierologico possa essere venduto direttamente ai cittadini come strumento di auto-diagnosi. La Regione, invece, al momento parla solo di un possibile uso professionale. Si tratta di un nodo che anche alla luce della crescente richiesta di test sierologici deve essere sciolto».

L'ANDAMENTO

Ciò che spinge i trevigiani a cercare il pungidito è l'ansia di sentirsi in qualche modo protetti. Perché il coronavirus continua sì a rallentare la propria corsa, ma l'emergenza non è ancora alle spalle. Anzi, gli specialisti temono che entro la fine di febbraio possa anche prendere forma una terza ondata. Quel che è certo è che non si può abbassare la guardia. Ieri nella Marca sono emersi 171 nuovi contagi. Il numero dei positivi, di contro, continua a diminuire. I trevigiani che stanno combattendo contro l'infezione sono esattamente 2.139 (21 in meno in una sola giornata). La pressione sugli ospedali sta calando. Ad oggi si conta il ricovero di 183 pazienti Covid positivi: 160 nelle aree non critiche e 23 in Terapia intensiva. Nel frattempo, però, i decessi non si fermano. Ieri sono mancate altre 11 persone che erano state contagiate dal coronavirus. Con questi ultimi, salgono a quota 1.467 i decessi tristemente contati nella Marca in quasi un anno di epidemia. Le speranze ora sono tutte riposte nei vaccini. Il 16 febbraio si inizierà a vaccinare i cittadini nati nel 1941 e nel 1940. Poi si andrà a ritroso, passando a quelli nati nel 1939, 1938 e così via. Da inizio marzo, di seguito, si aprirà la campagna per i pazienti oncologici. Sono 58.585. Quasi 44mila hanno meno di 80 anni e verranno vaccinati direttamente dai reparti di Oncologia degli ospedali. Il resto verrà chiamato nei centri straordinari in base al calendario definito per gli ultraottantenni. Di pari passo toccherà ai lavoratori dei servizi essenziali.

ASTRAZENECA AI PROF

A cominciare dagli oltre 12mila della scuola: più di 9mila insegnanti e 3mila addetti del personale Ata. Questi dovrebbero essere vaccinati con il siero AstraZeneca. Ma non mancano le perplessità alla luce della presunta ridotta efficacia rispetto a Pfizer e Moderna. «Bisognare prestare la massima attenzione per evitare che ci siano cittadini di serie A e cittadini di serie B», avverte Marco Moretti, segretario della Flc-Cgil di Treviso. L'ufficio scolastico trevigiano, dal canto proprio, esprime la massima fiducia nelle autorità sanitarie. E dall'Usl della Marca rassicurano: «Piuttosto di non avere un vaccino, meglio averne uno che copre anche tra il 60 e il 65%, perché comunque va a evitare le malattie importanti, a partire dalla polmonite da Covid ha sottolineato Francesco Benazzi, direttore generale dell'azienda sanitaria nemmeno l'antinfluenzale copre al cento per cento. Ma comunque i soggetti vaccinati che prendono l'influenza sviluppano sintomi lievi».

M.Fav

