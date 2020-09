IL BOLLETTINO

TREVISO Un altro decesso legato al coronavirus. Ieri ha perso la vita un signore di 87 anni, già colpito da altre patologie, che proprio in seguito al contagio da Covid-19 era stato ricoverato nel reparto di Malattie infettive dell'ospedale di Treviso. Si tratta di un caso isolato: non legato ai focolai esplosi in alcune case di riposo della Marca. Di conseguenza si aggiorna ancora la triste conta dei decessi. Quella di ieri è stata la 336esima vittima nel trevigiano in poco più di sei mesi di epidemia, cioè dalla fine dello scorso febbraio ad oggi. Sempre ieri sono emersi altri 15 contagi da coronavirus. La maggior parte, per fortuna, continua a non sviluppare sintomi.

La buona notizia è che sempre nelle ultime ventiquattro ore si sono contati 35 guariti. Cioè 35 persone che erano positive e che si sono negativizzate, come confermato dal doppio tampone di controllo processato in biologia molecolare. Per loro non è più necessario l'isolamento domiciliare. In poco più di sei mesi di epidemia nella Marca sono state contagiate esattamente 4.321 persone. E il conto dei guariti ieri è salito a 2.980. L'effetto è un leggero calo del numero di trevigiani che attualmente stanno combattendo contro l'infezione da coronavirus. Ieri mattina erano 1.027. Ieri sera il numero è sceso a 1.005. Si tratta comunque di una quota che resta molto alta, sulla quale pesa in particolare il maxi focolaio esploso dell'azienda di macellazione di polli Aia di Vazzola, dove si sono registrati oltre 200 contagiati, più un'altra cinquantina tra familiari e amici. A conti fatti, la Marca conta sempre più di un terzo dei 2.946 contagi registrati nell'intero Veneto. Praticamente il triplo di altre province, come Padova, Venezia e Verona. Fortunatamente i ricoveri in ospedale non vanno di pari passo.

Oggi sono 26 i pazienti Covid positivi che hanno bisogno delle cure degli ospedali trevigiani. Un 60enne originario della Macedonia è ricoverato nella Terapia intensiva dell'ospedale di Treviso. Nel reparto di Malattie infettive dello stesso Ca' Foncello, poi, sono ricoverati altri 17 pazienti (uno in più nelle ultime ventiquattro ore). E a questi vanno aggiunti otto pazienti che al momento si trovano nell'ospedale di comunità di Vittorio Veneto, tra questi due ricoverati nella giornata di ieri. (m.fav)

