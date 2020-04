IL BOLLETTINO

TREVISO Sempre meno contagi. Il coronavirus sta rallentando come mai prima d'ora. Ieri sono emerse solo 12 nuove positività. È di fatto il numero più basso dallo scorso 25 febbraio, quando l'epidemia esplose anche nella Marca, con il primo caso registrato nel reparto di Geriatria del Ca' Foncello. Ad oggi sono 1.731 i trevigiani che sono stati colpiti dal Covid-19. Tra questi, 1.396 con infezione attualmente in corso. Crescono di poco gli isolamenti a casa. Sono 4.072 i trevigiani in quarantena obbligatoria, 23 in più di ieri. Di pari passo, i ricoveri in ospedale restano stabili. Al momento nei reparti ordinari della Marca ci sono 379 pazienti positivi. Cioè quattro in più rispetto a ieri. A questi vanno aggiunte le persone in Terapia intensiva: 50, con un solo nuovo ingresso nelle ultime 24 ore. Nei giorni scorsi è uscito dalla Rianimazione anche un medico psichiatra trevigiano. Ora è in quarantena a casa con l'ossigeno. Le sue condizioni sono in miglioramento. Fermo restando che dovrà rimanere isolato per 21 giorni. Aumentano anche i pazienti dimessi dagli ospedali. Si è arrivati a quota 299. Solo ieri altre 19 persone hanno potuto lasciare i reparti. E i guariti sono saliti a 205. Altri sei sono usciti dal tunnel del coronavirus nelle ultime 24 ore.

LE VITTIME

Ma non si può ancora cantare vittoria. I decessi non si sono improvvisamente fermati. Sono 130 i trevigiani che hanno perso la vita dal 25 febbraio ad oggi. Ieri sono mancate altre quattro persone. Tre uomini si sono spenti a Treviso. Avevano un'età media di 80 anni ed erano già costretti a convivere con patologie molto gravi. E sabato c'è stato il primo decesso al San Camillo: un uomo di 88 anni della zona di Montebelluna, a sua volta già colpito da gravi problemi di salute.

I REAGENTI

La sfida ora è eseguire quanti più test possibile per tenere sotto controllo l'andamento dei contagi e ridurre il rischio di diffusione del Covid-19. In particolare nelle case di riposo. Il centro di Microbiologia dell'ospedale di Treviso è in prima linea. I reagenti scarseggiano. Ma l'equipe guidata da Roberto Rigoli ha già studiato nuove strade. «Puntiamo a diventare autonomi, senza più dipendere da materiale che arriva a singhiozzo da altri Stati annuncia il primario abbiamo studiato i componenti dei reagenti e grazie alla disponibilità di un'azienda chimica veneta che si è messa a disposizione abbiamo iniziato a produrceli». L'altra novità è che si stanno mettendo a punto metodi alternativi per non essere legati a doppio filo alla disponibilità di kit automatici distribuiti dalle case farmaceutiche. «Grazie ai test rapidi, inoltre, saremo in grado di effettuare oltre mille esami al giorno sottolinea Rigoli . il centro di Treviso, in più, assieme a Padova, Verona e Pavia, sta lavorando per arrivare a un test capace di indicare il valore degli anticorpi presenti dal punto di vista quantitativo». Se non ci saranno intoppi, sarà il test che consentirà di dare ai cittadini la patente di soggetto immune al coronavirus. Intanto si è ormai sciolto il nodo della carenza di mascherine e di altri dispositivi di protezione individuali. «Abbiamo avuto un mese di panico totale rivela ora Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl della Marca avevamo gli ospedali in piena criticità, con i nostri operatori esposti in prima linea a rischio. Non riuscivamo a rispondere anche alle richieste che arrivavano dall'esterno. Adesso per fortuna non c'è più questa emergenza». Anche lo Spisal sta facendo la propria parte controllando il rispetto delle prescrizioni nelle aziende. Negli ultimi giorni sono state testate 2.054 ditte, per un bacino di oltre 42mila lavoratori. «Non sono state elevate sanzioni concludono dall'azienda sanitaria ci sono state solamente delle prescrizioni, prontamente recepite dai datori di lavoro».

Mauro Favaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

